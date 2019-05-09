酸民私訊羞辱！女記者「小學生式回擊」告狀他媽　結局超成功

▲凱莉被酸民惡意批評。（圖／翻攝自推特／Kallie Plagge）

國際中心／綜合報導

美國加州舊金山女記者凱莉（Kallie Plagge）的工作是負責撰寫遊戲評論，她日前卻在臉書收到私訊，一名男網友要她閉嘴，訊息還夾帶多個髒話。最後，她找出男網友母親的帳號，於是便直接複製她所收到的訊息傳給對方，沒想到宛如小學生的告狀方式竟然奏效。

凱莉7日在推特發文，貼出對話截圖，名叫瑞安（Ryan）的網友直指她是「社會正義戰士」（SJW）；這是貶義用詞，有點像是台灣的「正義魔人」。男網友口氣相當無禮，不僅要凱莉閉嘴還形容她是X子。

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▲凱莉直接向當事人的母親告狀。（圖／翻攝自推特／Kallie Plagge）



受到辱罵的凱莉決定反擊，就像小學生會說「我要跟你媽媽告狀」，她找到男網友母親的帳號並私訊說明，她因為撰寫一篇遊戲評論而遭攻擊，「哈囉，你不知道我是誰，但你的兒子這樣做。」

凱莉原本沒有預期會得到回覆。沒想到，這位母親向女記者道歉，還說兒子已經37歲了，確實有些性格上的問題，她會再糾正孩子不適當的舉動。

▲母親的回覆。（圖／翻攝自推特／Kallie Plagge）



對此，網友紛紛讚賞凱莉的舉動，也有人留言感嘆，「一個青年會這麼做，但一個37歲的成年人？很可悲又令人不安。」