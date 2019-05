槍手就在眼前！18歲男學生「肉身衝去擋」　自己身亡救了同學

▲肯德里克被同學視為英雄。(圖/翻攝自臉書/Katie Couric)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國科羅拉多州丹佛一所高中7日發生槍擊,造成1死8傷。當時18歲的男學生肯德里克(Kendrick Castillo)奮力跑向槍手,讓其他同學有足夠的時間躲藏,他自己則身亡;他的父親約翰(John Castillo)悲痛表示,兒子永遠都會是英雄。

CNN報導,肯德里克當時正在上英國文學課程,槍手拔出武器並要求大家不准動時,他則直直往槍手的方向衝,另外3名同學也試圖壓制嫌犯,讓其他人有機會逃離。約翰形容,肯德里克是獨生子,把朋友與同學都看待成是自己的兄弟姐妹,會一起在家裡舉辦交換禮物活動,他從小就懂得分享玩具,還會幫忙分擔朋友的電影票錢。

約翰表示,「無私,就是我兒子的模樣,讓他自己被殺,但他救了其他人。」肯德里克從小在丹佛郊區長大,會說英語、西班牙語,生前還經常跟曾參與海軍陸戰隊的祖父一起釣魚、露營;祖父過世後,他親吻對方的墓碑並祈禱。

對於兒子不顧自己會有危險,決定救助更多人的舉動,約翰與妻子瑪麗亞(Maria)其實並不意外,兩人從小就教育孩子培養責任感與愛心。事發當時,肯德里克距離槍手只有約一步的距離,他立刻展開行動,沒有遲疑。

