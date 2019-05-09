槍手就在眼前！18歲男學生「肉身衝去擋」　自己身亡救了同學

▲肯德里克被同學視為英雄。（圖／翻攝自臉書／Katie Couric）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國科羅拉多州丹佛一所高中7日發生槍擊，造成1死8傷。當時18歲的男學生肯德里克（Kendrick Castillo）奮力跑向槍手，讓其他同學有足夠的時間躲藏，他自己則身亡；他的父親約翰（John Castillo）悲痛表示，兒子永遠都會是英雄。

CNN報導，肯德里克當時正在上英國文學課程，槍手拔出武器並要求大家不准動時，他則直直往槍手的方向衝，另外3名同學也試圖壓制嫌犯，讓其他人有機會逃離。約翰形容，肯德里克是獨生子，把朋友與同學都看待成是自己的兄弟姐妹，會一起在家裡舉辦交換禮物活動，他從小就懂得分享玩具，還會幫忙分擔朋友的電影票錢。

約翰表示，「無私，就是我兒子的模樣，讓他自己被殺，但他救了其他人。」肯德里克從小在丹佛郊區長大，會說英語、西班牙語，生前還經常跟曾參與海軍陸戰隊的祖父一起釣魚、露營；祖父過世後，他親吻對方的墓碑並祈禱。

對於兒子不顧自己會有危險，決定救助更多人的舉動，約翰與妻子瑪麗亞（Maria）其實並不意外，兩人從小就教育孩子培養責任感與愛心。事發當時，肯德里克距離槍手只有約一步的距離，他立刻展開行動，沒有遲疑。

Eighteen-year-old Kendrick Castillo lunged at the shooter and then three other students also tackled the gunman trying to subdue him while the rest of the class fled the room 由 CNN International 發佈於 2019年5月8日 星期三

其他同學拿走槍枝後，才發現肯德里克一動也不動，儘管大家試圖在他的胸部施壓來止血，最後仍是無法救回他的性命。約翰與老婆起初得知槍擊案發生時，則一直打電話給兒子，兩人以為孩子只是受傷了，沒想到就此天人永隔，「我無法相信這會發生在我兒子身上。」

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▲民眾為槍擊受害者守夜默哀，亮燈致意。（圖／路透）



約翰與妻子趕到學校後，先看到其他學生與自己的父母團聚，兩人接著到醫院確認狀況，才被警方告知兒子的屍體在教室裡。如今，這對夫妻持續替兒子的死哀悼，他們同時也希望其他同學能夠痊癒，未來或許可以上大學、結婚，展開自己的家庭生活，體驗被愛包圍的感覺。

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