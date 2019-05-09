槍手就在眼前！18歲男學生「肉身衝去擋」 自己身亡救了同學
▲肯德里克被同學視為英雄。（圖／翻攝自臉書／Katie Couric）
記者丁維瑀／綜合外電報導
美國科羅拉多州丹佛一所高中7日發生槍擊，造成1死8傷。當時18歲的男學生肯德里克（Kendrick Castillo）奮力跑向槍手，讓其他同學有足夠的時間躲藏，他自己則身亡；他的父親約翰（John Castillo）悲痛表示，兒子永遠都會是英雄。
CNN報導，肯德里克當時正在上英國文學課程，槍手拔出武器並要求大家不准動時，他則直直往槍手的方向衝，另外3名同學也試圖壓制嫌犯，讓其他人有機會逃離。約翰形容，肯德里克是獨生子，把朋友與同學都看待成是自己的兄弟姐妹，會一起在家裡舉辦交換禮物活動，他從小就懂得分享玩具，還會幫忙分擔朋友的電影票錢。
約翰表示，「無私，就是我兒子的模樣，讓他自己被殺，但他救了其他人。」肯德里克從小在丹佛郊區長大，會說英語、西班牙語，生前還經常跟曾參與海軍陸戰隊的祖父一起釣魚、露營；祖父過世後，他親吻對方的墓碑並祈禱。
對於兒子不顧自己會有危險，決定救助更多人的舉動，約翰與妻子瑪麗亞（Maria）其實並不意外，兩人從小就教育孩子培養責任感與愛心。事發當時，肯德里克距離槍手只有約一步的距離，他立刻展開行動，沒有遲疑。
Eighteen-year-old Kendrick Castillo lunged at the shooter and then three other students also tackled the gunman trying to subdue him while the rest of the class fled the room由 CNN International 發佈於 2019年5月8日 星期三
其他同學拿走槍枝後，才發現肯德里克一動也不動，儘管大家試圖在他的胸部施壓來止血，最後仍是無法救回他的性命。約翰與老婆起初得知槍擊案發生時，則一直打電話給兒子，兩人以為孩子只是受傷了，沒想到就此天人永隔，「我無法相信這會發生在我兒子身上。」
請繼續往下閱讀...
▲民眾為槍擊受害者守夜默哀，亮燈致意。（圖／路透）
約翰與妻子趕到學校後，先看到其他學生與自己的父母團聚，兩人接著到醫院確認狀況，才被警方告知兒子的屍體在教室裡。如今，這對夫妻持續替兒子的死哀悼，他們同時也希望其他同學能夠痊癒，未來或許可以上大學、結婚，展開自己的家庭生活，體驗被愛包圍的感覺。
►►丹佛傳校園槍擊1死8人受傷！2學生持槍闖入「掃射好幾分鐘」