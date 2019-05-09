3海軍都死亡！他槍殺2女接著躲回車內自殺　懸疑關係未解

▲左圖為索爾斯；右圖則為伯恩斯。（圖／翻攝自臉書／Faces of Violence 2019）



國際中心／綜合報導

美國維吉尼亞州朴次茅斯（Portsmouth）4日發生槍擊案，兩名現役女海軍疑似被22歲的男海軍穆拉（Donovan Moora）槍殺；穆拉隨後則在車內對著自己的上半身開槍，被警方發現死亡。還不清楚三人的關係為何，警方將繼續展開調查。

《時人》（People）雜誌報導，19歲的索爾斯（Shianne Soles）來自華盛頓，她23歲的朋友伯恩斯（Meaghan Burns）則來自麻薩諸塞州，她們都是現役軍人，兩人4日晚間約23時22分在埃芬漢街（Effingham St.）的7-11便利商店外被槍殺，當場死亡。

當地警方隨後在周邊的停車場發現，穆拉在車內死亡，疑似是對著自己開槍。美國海軍醫學與外科局發言人古利克（Ed Gulick）證實，兩名身亡的女子生前都駐紮在朴次茅斯海軍醫療中心，距離兩人被殺的地點大約才1英里，這是一起悲劇事件。

穆拉來自紐約，他在2017年11月29日入伍，接著被指派到勒瓊營海軍陸戰隊基地（Camp Lejeune），警方還在調查他的行凶動機。古利克透過聲明表示，心理健康專家與牧師會幫忙安撫這起事件中受影響的人們。

伯恩斯2015年9月15日加入美國海軍，訃告指出，她是一名驕傲的海軍，生前打算擴展自己在醫療保健的領域。索爾斯則在2018年7月18日入伍，深信海軍可以讓世界變得更好。

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