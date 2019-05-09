鬼父6年性侵1800次…痛毆女兒「懷孕→流產」：我總有辦法打掉孩子

▲少女遭繼父性侵1800次，懷孕了還被毆打試圖流產。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

澳洲布里斯本一名41歲男子與妻子結婚後，竟然多次趁家裡沒有人的情況下，性侵年僅10歲的繼女兒，6年下來侵犯次數超過1800次；其中她甚至懷上孩子，還遭鬼父暴力毆打試圖流產。最後這名鬼父被判15年有期徒刑，2030年才有假釋的機會。

綜合外電報導，這名鬼父與妻子結婚後，多次趁家中沒有人時，性侵年僅10歲的繼女，6年內性侵了至少1800次。繼女在15歲時懷孕、生下鬼父的兒子後，媽媽仍不知道女兒遭丈夫性侵的真相；豈料，少女並沒有因此獲得救贖，16歲時仍遭繼父性侵，再次懷孕，對方竟然還毆打她，試圖害她流產。

少女受不了「6年性折磨」離家出走，也終於向警方曝光鬼父的惡行。檢警調查，少女懷上第二胎時，仍慘遭繼父性侵、痛毆暴打；當她強力拒絕，鬼父還是殘忍痛毆她的腹部，嗆說：「我總是有辦法可以殺掉這個孩子！」

隨著少女年齡的增長，鬼父的性侵也逐漸升級，甚至意識到性侵是一種控制、羞辱、懲罰她的方式。報導指出，現年19歲的少女精神上非常不穩定，只要她看到4歲兒子，常常就會想到遭繼父性侵的生活，而出現了輕生的想法。

少女在法院上提出的聲明內容寫著：「我多麼想要擁有正常的生活。」可見她只是想要和一般人一樣，可以健康的長大。法官發現鬼父在判決時沒有表現出對受害者的尊重，因此判他15年有期徒刑，2030年才可以獲得假釋。