孟晚舟案敲定9月23日法庭再見　獲准搬到肖內西區豪宅　

▲華為首席財務長孟晚舟出庭。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

加拿大法院8日再對華為財務長孟晚舟引渡案開庭；辯方律師依舊堅持引渡案應該被否決，因為孟晚舟是「權力濫用的受害者」，並在與控方辯論後決定，將在9月23日舉行「「訊息批露申請聽證會」。基於孟晚舟現在位於溫哥華的住所維安問題，辯方在庭中要求，更改保釋條件，擴大孟晚舟活動範圍。

綜合報導，被軟禁在溫哥華家中的孟晚舟於當地時間8日上午出庭，丈夫劉曉棕也到場旁聽。辯方表示，1日曾與空方會面，討論最快8月開始引渡辯論程序的可行性，並再次提及美國總統川普過去曾公開表示，「不排除干涉孟案」的政治性言論，強調孟晚舟是「權力濫用的受害者」，引渡案理當被否決。

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▲據了解，華為首席財務長孟晚舟8日出庭時，沒有負面表情。（圖／路透社）

辯方指出，加拿大應美方引渡要求於2018年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟時，加拿大皇家騎警和加拿大邊境服務局（CBSA）未告知逮捕原因，就扣留她3小時，並在期間非法搜查手機和審問等情況，侵犯了她的憲法權利，因此要求先等警方和海關公布相關訊息。辯方強調，若9月中旬順利針對訊息披露申請進行聽證，2020年1月會再向法庭提出動議，將美加兩國都列入犯罪指控並進行聽證。

針對孟晚舟溫哥華自宅維安問題，辯方律師向法庭提出更改保釋條件，要求擴大孟晚舟活動範圍，搬去保全條件更好的住所；即孟晚舟與丈夫於2016年購入的肖內西區（Shaughnessy）豪宅。該豪宅2017年的市值約1600萬加元（約新台幣3億7000萬元）。控方首席檢察官吉布卡斯利（John Gibb-Carsley）繼續敦促盡快敲定引渡聽證日期，啟動孟晚舟引渡程序。

▲孟晚舟目前位於溫哥華的住所，被認為難以維安。（圖／路透社）

卑詩省最高法院法官裁定在9月23日至25日，以及9月30日至10月4日再次開庭，到時將進行訊息披露申請聽證會；至於孟晚舟案的引渡聽證會展開日期，目前尚沒有敲定。法官表示，已經簽發更改保釋令，讓孟晚舟搬到肖內西的住所，同時更改她其中一名擔保人，讓對方能夠出售住宅。