川普推特語錄／中國指望跟某個很弱的民主黨總統重新談判　想得美！

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

針對中美貿易摩擦，川普今天再度於推特上透露，中方正前來華府「敲定協議」，暗示本周有之內貿易協議就有可能達成。川普今日上午在白宮主持內閣會議，晚間則會前往佛州參與選舉造勢會。

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▼俄亥俄州的好消息！剛與通用汽車執行長 Mary Barra通話，她告知我，根據全美汽車工人聯合會的協定，通用把他們在Lordstown的漂亮工廠賣給Workhorse公司，後者計畫製造電動卡車。通用還將在3個獨立的地方投資7億美元，另外創造450個工作機會。我們與通用一起搞定這件事。謝謝Mary Barra，還有你們偉大的州長，和參議員Rob Portman。隨著所有汽車公司回流，還有其他更多企業，美國正興旺發展！

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▼我們南部邊境在法庭獲得一大勝利！我們做到了，而牆將會蓋起來。

▼「真正的『妨礙司法公正』，是民主黨人試圖對這位司法部長做得事」。國會議員Jim Jordan。

▼中國撤回並試圖重新就貿易協議談判的原因，是因為他們真心希望能夠與拜登或其他某個非常弱的民主黨人談判，然後在未來幾年繼續敲詐美國（每年5000億美元）…你猜怎樣，這不可能發生！中國剛剛通知我們，他們（副總理）正準備前來美國敲定協議。我們等著看，但我很高興每年有超過1000億美元的關稅收入國庫，對美國來說很棒，對中國可不太好！

▼超過30年前，1980至1990年代的房地產開發商，有權做大規模抵銷與折舊，就是指在積極地建設，卻在大多數情況下顯示虧損或稅損狀態。大多不是金融上的虧損。有時被認為是「避稅行為」，你可以透過開發項目，甚至是購入來達成。出於稅務考量，你總會希望顯示出虧損狀態。幾乎全部房地產開發商都這麼做，還經常與銀行重複交涉，這幾乎是種運動。此外，炒冷飯是非常不準確假新聞刷點擊率的手段！