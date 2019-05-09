川普才剛爽喊「劉鶴要來敲定協議」　中國深夜撂話嗆：不得不反制

▲川普8日暗示，中美仍有望能達成貿易協議。（資料照／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普日前揚言對中國大陸加徵關稅，外界憂心中美貿易協商破局，川普8日卻又暗示有望在本周內達成協議，美股上午跌幅收斂，三大指數早盤皆維持平盤。針對美方有意加徵關稅，中國商務部則在深夜回應稱，「將不得不採取必要反制措施」。

川普美東時間8日上午在推特上表示，「中國剛剛知會我們，他們（副總理）現在正趕來美國敲定一份協議」，暗示協議有望在本周達成。川普又說，「我們等著看，但我很高興每年有超過1000億美元的關稅收入國庫，對美國來說很棒，對中國可不太好！」

川普還在推文中表示，稱中國若期待未來與其他「較弱的」民主黨總統談判，那就大錯特錯，「中國之所以反悔、試圖重新談盤，就是因為真心希望能和拜登或其他任何一位軟弱的民主黨人『協商』，然後在未來幾年繼續敲詐美國（一年500億美元）。你猜怎麼著，這不可能發生。」美國道瓊指數8日早盤小跌23.76點，那斯達克指數和標普500指數也保持在平盤，漲跌幅在0.1％之間。

外媒先前引述消息人士的說法，由於中方在貿易協商過程中食言毀約，川普5日才會在推特上宣布自10日起，將價值2000億美元中國輸美商品的關稅稅率從10％調升至25％。

中國國務院副總理劉鶴將按照原訂計畫，於9日至10日訪美進行中美貿易第11輪磋商。外界分析，從川普最新的推文看來，不論美中是否能在本周敲定協議，或者中方繼續承受關稅，對美方而言都能夠接受。

針對川普揚言加徵關稅，中國商務部發言人8日深夜發表聲明回應說，「升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民的利益，中方對此深表遺憾，如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。」