棉花棒「爽挖耳」...他顱骨被細菌啃蝕狂吐！腦藏2膿腫還失憶　醫揭驚人原因

▲棉花棒不當使用會導致一系列的健康問題，包括細菌感染、耳膜損傷以及耳鳴。（圖／記者趙于婷攝）

記者曾羿翔／綜合報導



許多人都有用棉花棒挖耳朵的習慣，但英國就有一名31歲的男子卻因此頭痛嘔吐，甚至癲癇發作昏倒，被送往醫院檢查後才發現，顱骨不但已經被細菌啃食，且腦內還有2個化膿的腫塊，醫師最後發現罪魁禍首就是深埋在左耳內的棉花頭。事實上棉花棒不當使用會導致一系列的健康問題，包括細菌感染、耳膜損傷以及耳鳴。

綜合外媒報導，負責該病例的考文垂醫院(Coventry Hospital)醫生表示，該名男子因為用棉花棒挖耳朵，前端的棉花頭又剛好掉在左耳深處導致發炎。據了解，發炎的慘況一路從耳道感染到顱內，後來細菌侵蝕顱骨，造成強烈的頭痛與癲癇。

報導還指出，該男甚至出現失憶的情況，最後還昏倒。送醫檢查後發現他的腦裡竟然有2個化膿的腫塊。對此，醫師採取麻醉手術後，取出在左耳內的棉花頭，男子後來注射了8周的抗生素才逐漸康復。

該男還說，他自己也不知道棉花頭到底卡在左耳多久了，只知這5年來有斷斷續續的「聽力喪失與耳朵疼痛」狀況。醫師也指出，該男後來再也不敢使用棉花棒挖耳朵。該病例可以說是一個極端的例子，但事實上棉花棒不當使用的確會導致一系列的健康問題，包括細菌感染、耳膜損傷以及耳鳴。

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▲許多人愛用棉花棒挖耳朵。（圖／記者楊筱柔攝）

報導還提及，耳道的感染除了會進入顱骨，也有可能會影響到臉部神經，這種「惡性外耳炎」有較高機率發生在老年人，以及免疫系統受損的人身上，如果太過嚴重還會奪命。

國內耳鼻喉科醫師徐啓翔也曾在《醫師好辣》節目上分享，用棉花棒挖耳屎可能造成「嚴重後果」，一般民眾習慣用棉花棒或是挖耳棒清耳屎，前者容易把耳屎不斷向內推，推到耳膜上硬化後可能會阻塞耳道；使用挖耳棒也不妥，在使用時如被人動了一下，有可能造成耳膜破裂，因此相當不建議用棉花棒或是挖耳棒清耳朵。

