痛失監護權　安寧療護師抱5歲兒跳「白色斷崖」自殺

▲安寧療護師雪莉․湯普塞(左)抱著兒子里奧一起跳崖。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

英國一名母親因為痛失孩子的監護權，一時想不開，竟然抱著5歲的兒子，從蘇塞克斯郡東部著名的「白色斷崖」(Beachy Head)一躍而下，雙雙殞命。

這宗悲劇發生在去年6月18日。死者是來自肯特郡梅德斯通鎮(Maidstone)的雪莉․湯普塞(Cheryl Tompsett)和她的兒子里奧(Leo)。

42歲的雪莉是一名安寧療護師(Bereavement Counsellor)，專門為失去親人的客戶提供心理安慰。出事之前，她一直在爭奪孩子的監護權。但法院裁定孩子交由他的父親伍德哈姆斯(Mark Woodhams)撫養。 之後她母子倆就失蹤。雪莉僅留下一張字條表示：如果她不能擁有里奧，別人也休想擁有他。

「赫斯廷斯死因裁判法庭」(Hastings Coroner's Court)本周審理此案，作證者表示， 湯普塞女士罹患憂鬱症，多年來都在接受治療，她的心理健康情況卻一直持續惡化。

伍德哈姆斯告訴法庭說：「雪莉的行為逐漸變得不正常，最後更產生明顯變化。我們對她的心理健康狀況感到擔憂。我不相信她能夠照顧好里奧。」

出事的前一晚，雪莉帶著里奧跟朋友一起吃飯。接下來再也沒有人看到她。由於雪莉始終沒有把里奧送回來睡覺，也無法連絡上她，讓伍德哈姆斯十分擔心。警方獲報後展開搜尋行動，第二天早上，在「白色斷崖」下發現這對母子的屍體。