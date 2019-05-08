刮中1.6億頭獎爽翻…2男「一件事」領不到錢　他還慘流浪街頭

▲馬克和華森爽贏得刮刮樂大獎，卻被懷疑竊盜而無法兌獎。（圖／翻攝臉書）



國際中心／綜合報導

英國博爾頓（Bolton）2名男子，近期靠刮刮樂贏得400萬英鎊（約新台幣1.6億元）大獎，為此還興奮得大肆慶祝一番，沒想到事情隨後發生曲折逆轉，至今2人仍沒辦法領到獎金。

綜合外媒報導，36歲馬克（Mark Goodram）和31歲朋友華森（Jon-Ross Watson），4月底到商店裡買刮刮樂試手氣，幸運刮中大獎。2人認為自己一夜致富，儘管還沒領到獎金，卻已經先高調慶祝了一番。

沒想到，彩券公司Camelot調查後發現，2人手上的這張刮刮樂彩券當初是用簽帳卡支付的，而簽帳卡只會發給銀行帳戶持有人，但馬克和華森名下卻都沒有該銀行帳戶，因次懷疑他們試用偷來的簽帳卡支付，拒絕發出獎金。

馬克和華森異口同聲否認偷卡，辯稱簽帳卡是另一名友人「約翰」的，但卻無法交代「約翰」的姓氏、電話或地址，宣稱對方「希望匿名」，十分可疑。事實上，2人過去皆有前科紀錄，馬克曾因為竊盜案被捕，中獎前不久才剛出獄，而華森也有過銀行詐騙紀錄。

彩券公司強調，等到事情真相確認後，就會立即核發獎金。近日，無業的馬克被英國媒體目擊疑似流落街頭，只能靠著廉價蘋果酒和瑞典肉丸度日；據悉，他是遭到前室友趕出公寓，才會無家可歸。