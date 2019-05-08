他們看「飛機變火球」瞬間　狂笑戲稱：這是一個好的降落！

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

俄羅斯航空（Aeroflot）一架飛機5日起飛28分鐘後，緊急返回莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport），在迫降時發生起火意外，造成機上41人不幸罹難。不過近日有外媒曝光一部影片，相比起一般人的驚惶，影片中的人員看著飛機起火一幕，竟集體發出訕笑聲，事不關己的態度也在網路上引起熱議。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯航空一架蘇愷（Sukhoi）超級噴射100型飛機（SSJ 100）起飛沒多久，迫降在機場後起火燃燒，最後造成飛機上78人中，僅37人成功逃生，41人不幸身亡。

對於發生這種意外，不管是誰都應該以嚴肅的態度對待，不過近日外媒卻曝光一部在謝列梅捷沃國際機場工作的人員影片，引起外界熱議。影片當中可以看到，鏡頭是對著機場跑道監視錄影所拍攝，當時飛機已經撞擊到地面，機身冒出大火和濃煙，情況看起來十分不妙，隨後可以聽到有人說了一句「火勢很大！」

一陣手機拍攝照片的聲音過後，又有人說「如果這架飛機是這樣降落的，那麼在機上的人肯定都會受重傷」，有人問「為什麼？」、「為什麼會受重傷？」，最後只聽見「所以…那你覺得還會怎麼樣？」、「這是一個好的降落！砰！的一聲著陸」的回答後，就傳來一群人的笑聲，似乎眼前發生的情況都只是場笑話，沒有人意識到這場意外的嚴重性。

影片流出後引起許多人的關注，謝列梅捷沃國際機場也緊急發出聲明表示，影片中的人不屬於機場公司，也並非俄羅斯航空的人員，但這些人將會以「最嚴格的方式」受到該有的懲處；聲明裡也提到，影片中人員的行為違反了職業道德規範，應該要受到懲罰。