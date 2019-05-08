嬰兒哭鬧害她「不能睡覺」！狠母用鞋帶勒死　再帶到樹林焚屍

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烏克蘭一名狠心媽媽柳柏芙（Lubov Kostyuk）在2017年時，因為晚上受不了只有2個月大的兒子哭鬧，竟失控的拿起鞋帶將人給勒死，等回過神後才驚覺犯下滔天大罪，為了掩人耳目，她在一處院子先用汽油將屍體燃燒，最後再將已經變焦黑的軀幹裝入袋子，丟棄到村外的森林裡，行徑十分慘忍。

根據外媒報導，這起事件發生在烏克蘭東南部的一個村莊裡，該名受害男嬰當時生病發燒，不過柳柏芙卻沒有帶著他去看醫生，並認為小孩應該能夠自己康復。2017年5月27日清晨時分，小孩因為不舒服而開始哭鬧，在睡夢中被吵醒的柳柏芙感到不滿，竟拿起家中的鞋帶，一把往嬰兒的脖子纏繞上去，使其窒息身亡。

柳柏芙在意識到自己殺了人之後，決定隱瞞犯罪的事實，將嬰兒屍體包裹在毯子當中，並淋上汽油燒屍，想藉此毀屍滅跡；但是在燃燒沒多久之後，她又因為害怕鄰居聞到汽油味起疑，於是將燃燒到一半、已經焦黑的軀體放入一個袋子中，帶到村外的森林裡掩埋後，再度放火並快速地逃離現場。

隔天，孩子的父親彼得羅（Petro Kostyuk）前來探望，但卻得到「嬰兒消失了，不知道在哪裡」的回答，於是他緊急報警，才將這起母親弒嬰的案件揭發。當地警方調查時，發現柳柏芙在嬰兒失蹤當天，身上背著一個包包前往森林，行徑十分怪異，搜查了森林之後找到了該名可憐嬰兒的屍體。

報導中指出，柳柏芙在接受調查時表示，孩子一直哭讓她不能睡覺，所以才痛下殺手；而她也被指控犯有謀殺罪，並在2019年5月6日時被判處11年的徒刑。