川普氣到加稅「原因曝光」！　路透：北京幾乎所有事都反悔

▲路透社披露中美貿易協商內幕。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普突然宣布將對中國加徵關稅，中美貿易協商急轉直。華府知情人士透露，上周五一份由北京送達華府的電文，內容對長達150頁的貿易協議草案進行「系統性修改」，北京幾乎在所有重大議題上都違背承諾，導致數個月以來的貿易談判前功盡棄。

路透社報導，在協議草案的七個章節中，中方逐章刪除了透過修改法律解決貿易衝突的承諾，而這些承諾正好觸及美國對於中國貿易行為不滿的核心，包括竊取美國智慧財產與商業機密、強制技術轉移、競爭政策、開放金融服務，以及匯率操縱等問題。這些爭端也是美國發動貿易戰的根本原因。

川普5日透過推特表示擬對價值2000億美元商品的關稅從10％調升至25％，就是對於上述電文的回應，而川普宣布加徵關稅的時間點，也正好落在中國國務院副總理劉鶴預計率團赴華府協商之際。

報導指出，草案中刪除具有約束力的法律文字的舉動，直接觸及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）所認為的最優先事項。美國官員多年來指責中方改革過於空洞，萊特海澤認為，中國修法是檢驗改革承諾不可或缺的要素。

相較於典型的貿易協議，萊特海澤主張在協議中納入落實機制，類似於針對北韓或伊朗的懲罰性經濟制裁。華府一名知情人士形容，北京此舉「破壞了協議的核心架構」。

報導提到，據傳萊特海澤和美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）都對協議遭大幅修改而感到吃驚。2名內閣官員向路透社透露，中方違背諾言的行為促使川普下令加徵關稅。

中美雙方先前在北京進行協商，一名知情的民間人士透露，最新一輪談判「談得很糟」，因為「中國變得太貪心」。知情人士說，「中國在很多事情上都食言了，談判進行得很遭，川普等到周日才爆發才真正令人驚訝」。

另一方面，部分投資人與分析師懷疑，川普揚言加稅的推文或許是一種談判手段，用來迫使中方做出更多讓步；消息人士則向路透社表示，中方更改文字的幅度很大，川普的回應也並非僅僅只是策略。

一名熟悉內情的中方人士則表示，中方協商代表表示他們無法修改法律，並形容這會是「很大」的變革。該名中方官員對於中國毀諾的說法提出異議，並補充是美方的要求變得越來越「苛刻」，而隨著談判延宕，達成協議的道路也越來越「狹隘」。劉鶴預計於9日率團抵達華府，如期展開新一輪貿易協商。