剖開鮪魚肚…「透明果凍狀生物」躍出　日網友瘋討論：波妞原型？

▲日本網友釣魚釣到全身透明的不明生物。（圖／翻攝自推特／鈴木龍之介 @suzukiri_s，同下）

記者林瑩真／編譯

釣魚是許多日本人的興趣，但也可能釣起不明生物！一名日本釣友分享，自己釣魚遇見一隻謎樣的小魚，透明、圓滾又呈果凍狀的身體，也像極了日本知名動畫師的作品「波妞」，引起日本網友討論。

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▲網友說透明小魚很可愛，但不知道是什麼魚。

一名網友在推特發文表示，日前他去釣魚釣到了一隻鮪魚，不料宰殺鮪魚時發現，鮪魚肚子裡有許多剛剛才吃掉的海洋生物，包括各種小魚及烏賊等，其中，一隻幾乎全身呈現透明的小魚吸引了網友的注意。

網友形容，這隻小魚除了胃部及眼睛清晰可見以外，其他全身幾乎呈現透明狀，整體看起來圓滾滾的，觸感則是像果凍一樣，看起來相當可愛，但卻不知道是什麼生物，於是PO網跟大家分享。

▲其他網友懷疑是鮟鱇魚的幼魚。

發文立刻引起廣大網友的討論，直呼「太厲害了，真的沒看過」、「超級可愛啊」；還有人直接聯想到宮崎駿曾描寫的人魚公主「波妞」，「這就是波妞」、「宮崎駿是不是也愛釣魚」；另外則有人說像電玩《勇者鬥惡龍》中的「史萊姆」。

不過有網友認真分析，認為這隻透明小魚應該隸屬鮟鱇目，有可能是蛙鮟鱇或深海鮟鱇（提燈鮟鱇）的幼魚。而先前因為「身為魚卻不會游泳」而爆紅的「氣球魚」也被認為跟波妞長相相似，相當有趣。