23歲英御林軍自願赴非洲反盜獵　巡邏中「慘遭大象踩死」同袍哀

▲23歲英國御林軍塔博特支援非洲反盜獵行動，竟慘遭大象慘死，同袍均感悲痛。（圖／英國陸軍）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國御林軍衛兵塔博特（Mathew Talbot）近日在參與非洲馬拉威反盜獵行動中，不幸遭大象踩死，該起事件也是近幾個月來第一次軍事行動意外。指揮官朗德斯中校（Ed Launders）悲痛表示，「能和他一起並肩作戰，為國家服務是我永遠的榮幸」。由英國主導的反盜獵行動目前有約30名衛兵部署於馬拉威，目標為訓練出一批專業巡防員保衛瀕危物種，並防止有心人為財屠殺野生動物。

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▲英國御林軍通常身著紅軍裝，戴黑色高帽，負責守衛女王安全。（圖／CFP）



據英國《太陽報》報導，23歲的塔博特任職於冷溪衛隊（Coldstream Guards）第一營，也是負責守衛女王安全的御林軍一員，由於喜愛冒險的性格，加上熟悉非洲，自願加入非洲馬拉威反盜獵行動，卻在5日巡邏任務時，不幸慘死象腿下。

▲同袍眼中的塔博特「善良又堅定」，畢生為國服務。（圖／英國陸軍）



個性熱情的塔博特熱愛攝影，在同袍口中「善良又堅定」，畢生致力於為國付出，且為打擊盜獵者的工作感到無比自豪。塔博特除了在閒暇時到處拍下非洲美景，也與當地人相處融洽，還把握機會學習當地語言，紀錄在馬拉威的點點滴滴。

▲非洲大象盜獵問題嚴重。（圖／達志影像／美聯社）



塔博特的死讓同袍及掌管都悲痛不已，他身後留下父母、姊妹及女友。國防部長佩妮（Penny Mordaunt）也為此發表聲明「他的死讓人深感傷痛，這件事也再度提醒世人，我們的軍隊面臨的危險，他們在各種危險中對抗盜獵者，盡力守護瀕危物種」。

▲大象象牙價值高，引眾多盜獵者垂涎。（圖／pixabay）



近年來，英國軍隊已派兵在非洲國家支援多次類似行動，主要目標是培養專業巡防員，打擊非法野生動植物交易。目前共有約30名英國士兵被派遣在馬拉威。根據統計，非法野生動植物貿易獲利驚人，全球每年價值170億英鎊，尤其是能被製成裝飾品或珠寶的象牙、犀牛角等，也因為盜獵猖獗，馬拉威的大象總數從1980年代的4000頭，銳減到2015年的2000頭。