《冰與火之歌》原作者馬丁挺拜登選總統　祝他擊敗川普

▲今年4冃3日,馬丁在紐約參加《冰與火之歌》首播典禮時的留影。(圖/達志影像/美聯社)

最夯美劇《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones)最後一季目前正在熱播。該劇改編自喬治馬丁(George R.R. Martin)的奇幻小說《冰與火之歌》(A Song of Ice and Fire)。目前他正在埋首撰寫新作《凜冬的寒風》(The Winds of Winter)。

馬丁平日不常對時事發言,然而最近他卻出面力挺美國前副總統拜登(Joe Biden)參選2020年美國總統大選。

《哈芬頓郵報》6日報導,拜登宣布參選選後,馬丁出乎意料的表示支持拜登,認為拜登能夠打敗川普。之前馬丁曾認為川普如同《冰與火之歌》裡的少年暴君喬佛里,「既暴躁又不理智」。

馬丁上周六(4日)在他的個人部落格裡PO文,提及國前副總統拜登參選一事。 馬丁說:「在現實世界中,我很高興拜登終於宣布參選總統。白宮橢圓形辦公室目前的污點(川普)曾提到:有很多優秀的民主黨人參選,也許太多了。」

針對川普的言論,馬丁提出自己的看法:「我希望的總統候選人,要具備兩大條件:①一個能打敗川普的人。②一個實際上能成為優秀、偉大總統的人。」 談到這兩大條件,馬丁認為拜登「兩者兼備」。

他稱讚拜登的參選演說「棒透了」(kickass)。PO文結尾,馬丁預祝拜登「一切順利」。

馬丁對川普的厭惡已非一日。2016年大選投票前幾天,70歲的馬丁就在一篇PO文中寫道:「從沒見過有比川普更不適合領導國家的人」。 2017年,他接受《君子雜誌》(Esquire)訪問時,將川普比喻為《冰與火之歌》裡的喬佛里․拜拉席恩(Joffrey Baratheon)國王。喬佛里是小說/影集當中最野蠻、最邪惡的角色之一。

馬丁說:「我認為喬佛里是今日的美國國王」(the king in America)。」馬丁認為儘管「美國國王長大了」,但還是 「跟書中13歲的喬佛里一樣暴躁、不理智」。