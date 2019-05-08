刮中1.6億連5天喝酒狂歡　2男被懷疑盜刷卡「獎金全沒了」　

▲ 古德拉姆在臉書上po出一張拿著大疊鈔票的照片。（圖／翻攝臉書／Mark Goodram）

國際中心／綜合報導

英國近期有兩名男子玩刮刮樂中了400萬英鎊（約新台幣1.6億元）的獎金後，開心地在社群媒體高調炫耀，還拿著大疊鈔票錄影大喊「我中了400萬」。正當2人開心之際，彩券公司卻懷疑他們盜刷信用卡買刮刮樂，至今仍拒絕支付獎金，讓2人心情瞬間從天堂掉到地獄。

根據《每日郵報》報導，今年36歲的古德拉姆（Mark Goodram）和31歲的沃森（Jon-Ross Watson）4月到倫敦南部一間超市購買一張刮刮卡，意外刮中400萬英鎊的獎金後，興奮得在社群媒體上發布影片，內容是拿著大疊鈔票大喊：「400萬！我贏了400萬，別恨我」，他們甚至高調通知許多媒體，驕傲地說出得獎感言。

據悉，自從他們贏得獎金之後，連續5天都在暢飲啤酒、伏特加、香檳和傑克丹尼威士忌（Jack Daniels）等，甚至計畫在加勒比郵輪上狂歡，還要購買豪宅等。由於2人得獎前，古德拉姆才剛出獄，沃森則涉嫌銀行詐欺罪被定罪，於是彩券公司在發現2人疑似盜刷信用卡買刮刮樂後，決定與銀行攜手調查此事，直到查清楚真相前，拒絕發放獎金。

對此，他們向彩券公司堅稱信用卡是向友人約翰借的，卻無法提供友人電話、姓名等基本資料，也不清楚卡片是否失竊，於是彩券公司至今仍拒絕支付獎金，氣得他們決定向警方報案。沃森表示，「彩券公司老闆正在混淆我們，因為他知道我們過得很開心，而且曾經入獄....，彩券網站的口號是『他可能是你的』，好了，獎金應該是我們的，他需要支付欠款才行。」

▼ 2男在得獎後連續5天狂歡暢飲，沒想到卻拿不到獎金。（圖／翻攝臉書／Jon-Ross Watson）

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