爭奪監護權太累！3歲女童被綁奧迪後座　爸放瓦斯罐引爆致死

▲父親讓女兒陷入火海。（圖／示意圖／取自Unsplash）



國際中心／綜合報導

美國紐約州39歲父親馬丁（Martin Pereira）5日把3歲女兒佐伊（Zoey）綁在汽車內，他放置兩個瓦斯罐接著點火，事前還對女童的母親放話，「別想再見到你女兒！」儘管醫護人員趕到現場後全力拯救佐伊的性命，也很快將她送往醫院，她最後仍不治身亡。

《紐約時報》報導，佐伊當時遭父親綁在後座，火勢非常強勁，車門還被反鎖，無法讓人從裡面逃出去。當局表示， 馬丁點火後自己身上也有火勢在燃燒，他馬上跑到附近的水池，直到路人上前詢問後，他才說車內有孩子。

這起案件發生在紐約市皇后區，調查人員事後發現兩個瓦斯罐，分別放置在汽車前、後座。還不清楚馬丁的確切動機，但他與女童的母親曾訂婚，兩人在3月分手並互相爭奪監護權，原本預計6日出庭共同討論孩子的扶養安排。

馬丁平時是建築工人，近期因為爭奪監護權而心煩意亂，他曾告訴前同事覺得自己被法院針對，每兩周才能看到女兒。情緒爆發的他在照顧女兒時，最後竟把孩子鎖在奧迪內，門的手把還因為過熱而融化，使得消防員來到現場時必須撬開車門。

佐伊被送往當地的牙買加醫院醫療中心，到達時被宣布死亡。就在事故發生前的幾個小時，馬丁還在臉書貼出他與女童的照片，可見女童與粉紅色與紫色的氣球合照。

*** I am very hurt about this story! *** Her father Martin Pereira had posted this picture yesterday morning! This is... 由 Tony T Rock 發佈於 2019年5月6日 星期一

馬丁5日不斷打電話給女童母親舍隆（Cherone Coleman），對方沒有接起時，他又打給女方在加州的親戚，並警告要傷害孩子。舍隆回憶，「就在他燒死我女兒前，他打來說些瘋狂的事，有些內容我甚至無法理解，他只是說『我現在得到你的注意了嗎，X子，你永遠見不到你的女兒』。」

《太陽報》報導，舍隆相當悲痛，她從沒想過馬丁會傷害孩子，「我的女兒很完美，她充滿愛心，總是在微笑而且很照顧人。她是我唯一的孩子，我不能再擁有她了。」