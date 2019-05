爭奪監護權太累！3歲女童被綁奧迪後座　爸放瓦斯罐引爆致死

▲父親讓女兒陷入火海。(圖/示意圖/取自Unsplash)



國際中心/綜合報導

美國紐約州39歲父親馬丁(Martin Pereira)5日把3歲女兒佐伊(Zoey)綁在汽車內,他放置兩個瓦斯罐接著點火,事前還對女童的母親放話,「別想再見到你女兒!」儘管醫護人員趕到現場後全力拯救佐伊的性命,也很快將她送往醫院,她最後仍不治身亡。

《紐約時報》報導,佐伊當時遭父親綁在後座,火勢非常強勁,車門還被反鎖,無法讓人從裡面逃出去。當局表示, 馬丁點火後自己身上也有火勢在燃燒,他馬上跑到附近的水池,直到路人上前詢問後,他才說車內有孩子。

這起案件發生在紐約市皇后區,調查人員事後發現兩個瓦斯罐,分別放置在汽車前、後座。還不清楚馬丁的確切動機,但他與女童的母親曾訂婚,兩人在3月分手並互相爭奪監護權,原本預計6日出庭共同討論孩子的扶養安排。

馬丁平時是建築工人,近期因為爭奪監護權而心煩意亂,他曾告訴前同事覺得自己被法院針對,每兩周才能看到女兒。情緒爆發的他在照顧女兒時,最後竟把孩子鎖在奧迪內,門的手把還因為過熱而融化,使得消防員來到現場時必須撬開車門。

佐伊被送往當地的牙買加醫院醫療中心,到達時被宣布死亡。就在事故發生前的幾個小時,馬丁還在臉書貼出他與女童的照片,可見女童與粉紅色與紫色的氣球合照。

