皮膚如果凍！俄羅斯驚見「透明青蛙」　骨骼、內臟清晰可見

實習記者陳妙津／綜合報導

世界上竟有透明青蛙？科學家在俄羅斯發現了一種全身透明、能一眼看穿骨骼的透明蛙，原本以為是發現新品種，但研究後才了解青蛙透明的原因，是因附近廢棄化工廠汙染所導致的突變，造成附近水源被染成橙色，也影響到蝌蚪，成蛙後也形成了迥異於大自然的透明特徵。這則「生態悲歌」最早在2016年發生，近日又因網路瘋傳，再次引起討論，也有許多人對此感嘆「人類破壞太可怕」。

▲俄羅斯出現詭異全透明青蛙。（圖／翻攝自reddit）



一共60隻青蛙在俄國克拉斯諾烏拉爾斯克被發現，除皮膚完全透明，可以清楚辨認內臟及骨骼外，某些青蛙甚至還有增生多於腳趾。烏拉爾聯邦大學自然科學研究所（Ural Federal University）主任維辛欣（Vladimir Vershinin）表示，青蛙們都有先天性色素沉澱缺陷，「牠們的眼睛烏黑，從腹部可以透視內臟，你能看到心臟在體內不斷跳動。」

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▲透明蛙的骨骼、器官、心跳清晰可見。（圖／截圖自Youtube-The Cosmos News頻道）

科學家將這種奇異物種的產生歸因於環境污染。維辛欣表示，「我們在周遭的土地進行研究，結果發現極高汙染值，而青蛙蛋沒有膜可以抵禦汙染，我們在過去也從未在此發現過這種突變青蛙。」

▲克拉斯諾烏拉爾斯克。（圖／翻攝自reddit）



克拉斯諾烏拉爾斯克過去在1832年時曾因發覺黃金而興盛一時，整個區域擁有豐富自然資源，包含鐵、銅、鉑、石棉及煤炭，採礦作業興起後，當地汙染越來越嚴重，除了造成景觀破壞，也讓當地土地遭到不可逆的嚴重污染，還有危險化學劑從罐中漏出，將湖泊染成詭異橙色，導致棲息在此的動物們也隨之變異。

透明青蛙在2016年時被發現報導，但由於照片獵奇，近來又開始在網路上瘋傳，也讓網友們紛紛感嘆「人類帶來的破壞實在可怕」。