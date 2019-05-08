影／3年來首次表態！日本外務大臣公開相挺：支持台灣參與WHA

記者林瑩真／編譯

世衛大會（WHA）將於5月20日舉行，但在中國大陸影響下，台灣已連續3年沒有受到邀請。對此，日本外務大臣河野太郎8日在推特（twitter）發文，公開呼籲台灣應該要作為觀察員參與WHA，也是3年來日本首次直接表態，支持台灣參與WHA。

▲日本外務大臣河野太郎在推特發文，公開表示支持台灣參與WHA。（圖／路透）

中國大陸宣布，為了「一中原則」，不同意台灣參與國際事務，今年的WHA也不允許參加。在此影響下，世衛組織（WHO）並沒有邀請台灣。

對此，日本外務大臣河野太郎在推特發文指出，隨著全球化的發展，加強世界性公眾衛生危機的應對是不可或缺的，為了不在傳染病措施上有地理空白，「作為日本，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」。

事實上，台灣已經連續3年沒有受到邀請，前2年，日本只是表達傳染疾病的威脅因全球化逐漸升高，「不應該遺漏任何區域」，間接支持台灣；但今年卻是由外務大臣河野太郎直接發文，公開挺台灣參加WHA，是日本首次以直接表述的方式支持台灣。

另外，美國透過國務院與AIT表示，將台灣排除於全球衛生、安全與執法網路外，會有危險漏洞（dangerous loopholes），因此支持台灣明顯的全球貢獻及對抗限制參與世界舞台的行為；英國在台辦事處則如同前幾年一樣支持台灣參與WHA，並公開與其他國家向世衛組織表態。