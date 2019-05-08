一般人沒看過！日皇即位後首次古禮　雅子后「12單」絕美傳統禮服曝光

記者林瑩真／編譯

日本天皇德仁8日進行即位後的「日期奉告之儀」，告訴祖先即位後的其他關連儀式，德仁穿上平安時代古朝服的「黄櫨染御袍」，而皇后雅子則穿上絕美的古禮服12件單衣，令人驚艷。

綜合日媒報導，這是天皇德仁即位後首次舉行古禮參拜祖先，「日期奉告之儀」必須在皇居的宮中三殿告訴天照大神及歷代的天皇即位後的相關儀式，包括10月22日的「即位禮正殿之儀」，以及一代天皇只舉行一次的「大嘗祭」，將在11月14至15日舉行。

▲天皇德仁穿上黄櫨染御袍進行「日期奉告之儀」。（圖／路透）

按照傳統古禮，天皇必須穿上「黄櫨染御袍」，帶著繼承的日本神器「天叢雲劍」及「八尺瓊勾玉」，在早上10時30分進入「賢所」告知天照大神後續儀式，接著進入皇霊殿、神殿等，告知祖先及其它國內神明。

至於皇后雅子，也是自從1993年結婚後，睽違26年再次穿上12件單衣古禮服，梳上「大垂髮」，跟著在早上11時祭拜皇室祖先。據悉，「12件單衣」古禮服源自於平安時代，是貴族最正式的服飾，常人一般不曾看過；雖然「12單」是12件花紋都不同的服飾，但零零總總加起來卻有20多層，重達20公斤，精緻而典雅。

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▲皇后雅子則穿上古禮服「12單」在11時許向皇室祖先拜禮。（圖／路透）

另外，11月將舉行的「大嘗祭」是日本皇室最神秘的儀式，更被稱為「皇室秘儀中的秘儀」。一般外界只知道祭祀過程是由天皇將每年新收割的穀物祭祀祖先與天神，但鮮少人知道祭祀細節，日本皇室至今都不曾公開過。