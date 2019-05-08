「棍」不夠用　曲棍球教練之妻性侵11歲隊員　長達一年

▲曲棍球教練之妻蒂倫，被控多次性侵隊上一名11歲的男隊員。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

美國華盛頓州皮阿拉普市(Puyallup)一名曲棍球教練之妻蒂倫(Su Hyon Dillon)，被控在5年前多次性侵丈夫任教球隊裡的一名11歲男生，時間長達一年。

這名男生遭性侵後出現自殘傾向、甚至一度輕生，他在接受輔導時透露此事。他的母親後來報案，警方將蒂倫逮捕。她被控4項性侵未成年人罪名。被告上周在皮爾斯郡(Pierce County)高等法院出庭。但她否認控罪。

案情指出：受害人是在「翡翠嶺曲棍球俱樂部」( Emerald Ridge Lacross Club)裡認識蒂倫的兒子。蒂倫是球隊教練的妻子，也是俗稱的所謂「球隊媽媽」(Team Mom)。

2014年5月某一天，受害人獲邀到對方的家中過夜。當晚，蒂倫摸進他的房間，脫掉受害人的褲子，替他手淫。 後來更強迫這名男生趴在她身上， 跟她發生性行為。

從2014年5月至翌年5月，蒂倫在家裡及隨球隊到外地比賽時住宿的飯店房間內，多次性侵受害人，包括替他自慰、口交、 以及強迫發生性行為。這名男生曾告訴蒂倫說，擔心她會懷孕，後者卻表示自己已經結紮。

受害人遭性侵後後一直隱忍。後來卻開始出現心理問題，經常逃學又自殘。男生的母親把他送到維吉尼亞州跟生父同住，並開始接受輔導。直至上月，男生把遭性侵一事告訴母親，其母隨即報警。

蒂倫否認性侵受害人，但表示自己的婚姻出現危機，有了跟該名男生的關係，讓她覺得日子好過一點。44歲的蒂倫目前獲交保候審，下周二(14日)再度出庭。她被禁止接觸任何小孩，包括自己的子女。