哈利梅根的寶寶今亮相！傳邀美媒採訪　英媒怒：打了我們一記耳光

▲哈利夫婦打破皇室慣例，並沒在寶寶出生當天就曝光。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

哈利王子和梅根6日早上迎來第一個小孩，是名7.3磅（約3.3公斤）的健康男寶寶，但他們打破皇室慣例，並未在寶寶出生當天就對世人亮相，改由8日才會在溫莎堡正式曝光。原本寶寶亮相時，哈利只有安排幾位英國記者到場拍照，但記者會前一晚卻突然傳出，已經邀請美國電視台來採訪，讓不少英國媒體相當錯愕。

據Express報導，哈利在寶寶出生當天就向媒體承諾，8日會開放給少數的英國媒體拍攝兒子，只能有1台電視台攝影機、1名平面攝影師，以及1名英國通訊社新聞協會（Press Association）的記者進入，之後再透過他們將採訪內容、照片等等發布給其他媒體。

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▲梅根6日順利產下男寶寶 。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）



不過，7日卻突然傳出美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的主持人金恩（Gayle King）已經要前往溫莎堡率先採訪，此消息讓很多英國媒體不是滋味，因為梅根和金恩私下交情甚好，之前她開產前派對時，金恩也有到場祝賀，如今被指出哈利夫婦疑似要讓美國電視台到場採訪，英國媒體全都表示強烈抗議，認為此事違反以往慣例。

英國皇室則解釋，他們並沒有答應梅根的請求，依照過去傳統，王室寶寶要亮相時，只有英國媒體能到現場拍攝。英國廣播公司（BBC）、獨立電視台（ITV）也紛紛對於這件事表達驚訝和不滿，因為英國皇室是仰賴英國人民的稅金來維持運作，如果邀請美國電視台來拍攝，等於是給英國媒體來一記重重耳光。

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