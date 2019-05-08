快訊／伊朗退出部分核協議「已通知5國大使」　總統羅哈尼：反制川普

▲ 伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

根據俄媒RT最新消息，伊朗已把暫停履行2015年核協議部分條款的決定告知英國、法國、德國、中國以及俄羅斯的大使。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）8日透過國家電視台宣布，伊朗決定縮減2015年《聯合全面行動計畫》（JCPOA，通稱「伊朗核協議」），且這是回應川普政府全面退出核協議的反制行動。

伊朗電視台報導，羅哈尼已致函英國、法國、德國、中國以及俄羅斯駐伊朗大使，告知相關縮減核協議的細節。羅哈尼說，除非其他協議簽署國履行對伊朗的承諾，也就是協助伊朗石油業與銀行業對抗美國制裁，否則將會在60天內再度採取行動。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）稍早表示，政府此舉是歐盟無力對抗華府試圖孤立伊朗施壓的回應，但無意全面退出伊朗核協議。

時間拉回2018年5月8日，美國總統川普退出國際社會與伊朗達成的核子協議，並於去年8月恢復對伊朗的制裁行動，但伊朗核協議的各參與方包括英國、法國、中國、德國、俄羅斯、與歐盟都堅稱效力仍舊存在。羅哈尼曾於今年1月表示，伊朗正面臨40年來最嚴峻的經濟情況，而這筆帳要算在美國頭上。