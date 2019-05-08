3歲兒罹癌治癒率達90％　爸媽拒化療「用偏方救命」失去監護權

▲諾亞與爸媽。（圖／翻攝自臉書／Taylor Bland）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州一名3歲男童諾亞（Noah）4月被診斷出患有「急性淋巴性白血病」（ALL），然而，他的父母卻沒有讓孩子接受第3次的化療，而是嘗試自然療法，包括利用鹼性水、草本萃取物等來試圖緩解症狀。目前，這對爸媽面臨疏忽照顧兒童的指控，也失去了對孩子的監護權。

BuzzFeed新聞報導，諾亞的父母是約書亞（Joshua McAdams）與泰勒（Taylor Bland-Ball），他4月在佛州達聖彼德斯堡一家兒童醫院被確診罹癌，原本預定上月22日要進行治療，最後人卻沒有出現。此事後來引起希爾斯波羅縣（Hillsborough County）警方注意，希望民眾幫忙找尋孩童，「父母拒絕讓孩子接受他所需要的維生醫療。」

這一家人後來在肯塔基州被發現，孩子則被安排與其他親屬待在一起；爸媽必須獲得兒童保護單位（child protective services）的同意才能見到小孩。

Doctors told BuzzFeed News chemotherapy is the only viable choice for the child's survival. 由 BuzzFeed News 發佈於 2019年5月7日 星期二

根據醫師說法，諾亞的治療方法只有化療，沒有其他更可行的選擇。從法庭證詞與其他社群媒體上的貼文來看，這對父母採取順勢療法，包括給予口服油、鹼性水、草本萃取物等，同時也改變小孩的飲食習慣。

「佛州自由聯盟」（The Florida Freedom Alliance）公關副主席內夫（Caitlyn Neff）過去一直代表這對夫妻發言，她表示，約書亞與泰勒被警方、政府誤解；該組織舉辦過幾場反疫苗的活動。

內夫提到，這對父母告訴院方想停止化療，並徵詢其他意見。不過，佛州莫菲特癌症中心醫師尼德（Michael Nieder）認為，急性淋巴性白血病是兒童經常被診斷出的癌症，若是遵循常規的治療方式，治癒率可達90％，這背後有許多研究與臨床結果的證明。

父母先前聲稱，諾亞已接受過兩次化療，且驗血報告沒有顯示出癌症的跡象。對此，另一名醫師沙赫（Bijal Shah）表示，無法檢測到癌症，並不代表疾病已被治癒，像諾亞這樣停止治療，會增加癌細胞形成、擴散的風險；他看過太多病患自行尋求其他療法，最後卻是沒有太大作用，「如果你知道有效的療法可以治療你90％的病患，你會想在一個充滿巨大問號的東西上冒險嗎？」

沙赫希望，諾亞的家人能夠理解，接受化療可以讓孩子真正有機會活下去，「沒有人會想要讓孩子與家人分開。」