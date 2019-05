3歲兒罹癌治癒率達90％　爸媽拒化療「用偏方救命」失去監護權

▲諾亞與爸媽。(圖/翻攝自臉書/Taylor Bland)

國際中心/綜合報導

美國佛羅里達州一名3歲男童諾亞(Noah)4月被診斷出患有「急性淋巴性白血病」(ALL),然而,他的父母卻沒有讓孩子接受第3次的化療,而是嘗試自然療法,包括利用鹼性水、草本萃取物等來試圖緩解症狀。目前,這對爸媽面臨疏忽照顧兒童的指控,也失去了對孩子的監護權。

BuzzFeed新聞報導,諾亞的父母是約書亞(Joshua McAdams)與泰勒(Taylor Bland-Ball),他4月在佛州達聖彼德斯堡一家兒童醫院被確診罹癌,原本預定上月22日要進行治療,最後人卻沒有出現。此事後來引起希爾斯波羅縣(Hillsborough County)警方注意,希望民眾幫忙找尋孩童,「父母拒絕讓孩子接受他所需要的維生醫療。」

這一家人後來在肯塔基州被發現,孩子則被安排與其他親屬待在一起;爸媽必須獲得兒童保護單位(child protective services)的同意才能見到小孩。

Doctors told BuzzFeed News chemotherapy is the only viable choice for the child's survival.