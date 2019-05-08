「以槍制暴」！　巴西民眾可購買子彈數量增加到每年5000發

▲巴西總統波索納洛兌現競選承諾，放寬民眾擁有槍枝限制。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日更新法令，放寬巴西公民持有槍枝的限制條件，也放寬進口槍枝的限制，未來民眾可購買彈藥數量增加，試圖「以槍制暴」保障自衛的合法權利，但是此舉也產生加重巴西暴力犯罪的隱憂。

巴西原先是禁止進口與國產槍枝類似的產品，如今波索納洛剛上任後立即簽署新法令，落實競選承諾，他表示，未來將打破壟斷，並從現在起可以進口以前不允許的槍枝，讓民眾更容易擁有槍枝。

波索納洛（Jair Bolsonaro）除了更改進口槍枝限制，還將普通槍枝用的子彈購買數量從每年50發提高到5000發，此外，軍人、員警和獵人等購買限制則交由軍方決定。同時新法令也放寬軍、警方使用的大口徑槍枝和半自動武器規定，每年可購買子彈數量也增至1000發。

事實上，放寬公民持槍規定是波索納洛兌現的競選承諾，但大多數巴西人並不主張用槍枝保護自己的權利，他們認為槍械會對其他人的生命構成威脅，也擔心實施新制後的社會將變得更加動盪不安。

據媒體《EXAME》報導，簽署的新法令預計將在30天後生效，方便政府有時間討論進口槍枝的稅賦問題，此消息一出，巴西武器生產廠商金牛座公司（Taurus International）的股票已大漲10.45%。