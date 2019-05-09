瑞典戰車突卡1.2米深「地獄通道」　駕駛反爽跳入洞內合照！ 　

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英國紐克市（York）46歲男子帕克（Grant Parker ）開車途中，馬路突然塌陷並出現一個1.2公尺深的「地獄通道」，害他的汽車前輪卡在洞內無法動彈，令人意外的是，第一次看見馬路出現黑洞的他，反而興奮得跳入洞內拍照留念。

根據Metro News報導，當時帕克駕駛Volvo C30於住宅區一條馬路上時，地面突然塌陷，整台車往右前方頃斜。當時帕克下車察看時，雖然心疼愛車擦傷，但第一次看到馬路出現黑洞卻讓他意外興奮，甚至跳進坑洞內拍照。從照片可以看見，他跳入坑洞後，只能露出腰部以上的身體。

他興奮地表示，「當時我發現馬路上有一點痕跡，沒想到開車過去時，整輛車陷入一邊，我下車查看，很難相信可以在馬路上看到通道，我猜地獄一定是打開了甚麼。」幸運的是，他還可以將轎車開出坑洞並進廠維修，但修車費200英鎊（約新台幣8千元）還得看保險公司是否會理賠。

約克市政府發言人表示，坑洞起因於下水道坍塌，馬路已經修繕完畢，但責任不在市政府，應該在約克郡水公司（Yorkshire Water）身上。對此，水公司發言人回應，對於帕克轎車受損的事情感到遺憾，公司已完成維修下水道，至於理賠方面，保險公司通常會解決任何索賠。

▼ 帕克在愛車陷入坑洞後花費8千元修理，向保險公司理賠卻尚未得到回覆。（圖／免費圖庫pixabay）