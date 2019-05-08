巴基斯坦女基督徒抵加拿大　曾被控褻瀆判死關8年…無罪釋放掀暴動

▲ 畢比來自巴基斯坦旁遮普省，是5個孩子的母親。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴基斯坦人民大多信奉伊斯蘭教，但篤信基督教的婦人畢比（Asia Bibi）在2010年因為「一杯水」被控侮辱先知穆罕默德，便被判處死刑關入大牢，直到當局2018年推翻原先判決，將她無罪釋放。如今，根據最新消息，她已在7日離開巴基斯坦，而她的律師馬魯克（Saif Ul Malook）則證實，她與家人目前都已抵達加拿大。

綜合CNN、BBC報導，畢比2009年6月在田地工作時與同事們發生爭執，因為其他穆斯林婦女認定，畢比的信仰導致水碗「不潔」，所以她們無法再觸碰畢比用過的水碗，甚至上報這起事件。事件爆發後，她被控觸犯褻瀆罪，最終被警方逮捕；到了2010年，畢比被最高法院判處死刑，成為巴基斯坦《褻瀆法》首名被判處絞刑的女子，但她始終否認辱罵先知，選擇提出上訴。

時隔8年，法官去年認定指控畢比的證據不足，將她無罪釋放，隨後引爆為期3天的街頭暴力示威，抗議人士焚燒車輛、癱瘓道路交通，甚至發出死亡恐嚇，當局最終以「禁止畢比離境」與伊斯蘭強硬派政黨TLP（Tehreek-e-Labbaik）展開協商，才讓示威活動平息下來。

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▲ 巴基斯坦許多人民挺身支持畢比，讓這起案件也受到梵蒂岡官方關注。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，畢比被釋放後，當局以安全考量讓她住在另外安排的秘密住處，過著與家人分居的生活。如今，巴基斯坦政府官員證實，畢比目前已離開巴基斯坦，但並未透露離境的時間以及目的地；而她的律師馬魯克（Saif Ul Malook）則宣稱，她與家人目前都已抵達加拿大。

事實上，在巴基斯坦2億多人口當中，多達95%人民是穆斯林，基督徒僅佔約1.59%，且該國的褻瀆法相當嚴苛，任何侮辱伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Mohammad）的人都會被處死，包括拼錯穆罕默德單字或是丟棄印有穆罕默德字樣的物品等。自1990年代以來，巴基斯坦至少有65人因為褻瀆神明而喪命。