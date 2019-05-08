抗美制裁！　伊朗打算在「灰市」賣石油

▲ 美國原豁免中國大陸、日本、南韓、台灣等國可購買石油，但在4月22日宣布自5月1日起全面禁止。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國在4月22日宣布自5月1日起各國禁止向伊朗購買石油，否則將面臨制裁。伊朗石油部副部長扎馬尼尼亞（Amir Hossein Zamaninia）5日表示，伊朗決定動員所有資源，在「灰市」（grey market）出售石油。

根據《路透社》報導，據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述，扎馬尼尼亞表示，伊朗將無視美國的制裁，繼續出口石油，因為「那是華盛頓企圖阻止德黑蘭的彈道導彈計畫，以及遏制伊朗在當地力量的手段之一」，他們已經調動全國所有資源，在灰市中出售石油。

據悉，灰市介於正當的白市與非法的黑市之間，通常市場內販售的商品都是真品，但未經商標擁有者授權，是一種「非正式」管道。

扎馬尼尼亞表示，雖然不像核協議時期每天出售250萬桶石油，但政府針對財務和經濟管理方面，仍準備做出多項決定，努力解決當前問題。同時，他也說，伊朗政府的作為「不是走私，而是反對制裁，因為我們認為這些制裁不公平也不合法。」

目前，扎馬尼尼沒有透漏有關灰市的訊息，以及當前的石油銷售數據，但報導指出，伊朗在10年前同樣面臨制裁時，就曾透過民間企業以超大折扣價出售石油。