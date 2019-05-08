10周大黃金獵犬丟湖中活活淹死　她「狗籠放花瓶」增加重量

▲死去的黃金獵犬被救援人員發現。（圖／翻攝自臉書／The Last Resort Rescue）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州47歲女子譚雅（Tonya Fea）7日被逮捕，她涉嫌把10周大的黃金獵犬丟進湖中，還在籠子裡放置花瓶增加重量，雖然她聲稱小狗在她丟棄時就已死亡，但根據屍檢報告顯示，動物是因溺水窒息而喪命。

西米爾福德警局先前展開調查，最後逮捕了譚雅，她被指控虐待動物等罪名，預計5月22日出庭。譚雅告訴警方，她確實有把裝著小狗的籠子丟到當地一處湖中，不過當時動物已死亡。

警方最初不確定小狗是否因為頭部受到花瓶的打擊而死亡，還是在水中溺死；最後屍檢報告顯示，這隻幼小的黃金獵犬溺水窒息而亡。牠的屍體上周先被一名動物救援人員發現，除了卡在籠子中，旁邊還放置水晶花瓶增加重量。

ATTENTION EVERYONE!! SHE HAS BEEN ARRESTED!!!! She CONFESSED! I just spoke to the detective charge of the case and... 由 The Last Resort Rescue 發佈於 2019年5月7日 星期二

根據當局說法，在小狗死去的那天，本來要前往獸醫院探視的譚雅卻從未露面。動物救援組織The Last Resort Rescue表示，發現這隻幼犬時牠全身冰冷且濕透；該單位當時甚至提供7000美元（約台幣21萬元）的獎勵金，想要揪出殘忍的凶手。

The Last Resort Rescue今（8）日在臉書貼文指出，「大家注意，她被逮捕了，她承認了！」該組織替死去的黃金獵犬命名為珍妮（Jenny），並感謝大家的協力，「珍妮原本活著，卻被這個怪物故意淹死了。」