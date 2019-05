10周大黃金獵犬丟湖中活活淹死　她「狗籠放花瓶」增加重量

▲死去的黃金獵犬被救援人員發現。(圖/翻攝自臉書/The Last Resort Rescue)

國際中心/綜合報導

美國紐澤西州47歲女子譚雅(Tonya Fea)7日被逮捕,她涉嫌把10周大的黃金獵犬丟進湖中,還在籠子裡放置花瓶增加重量,雖然她聲稱小狗在她丟棄時就已死亡,但根據屍檢報告顯示,動物是因溺水窒息而喪命。

西米爾福德警局先前展開調查,最後逮捕了譚雅,她被指控虐待動物等罪名,預計5月22日出庭。譚雅告訴警方,她確實有把裝著小狗的籠子丟到當地一處湖中,不過當時動物已死亡。

警方最初不確定小狗是否因為頭部受到花瓶的打擊而死亡,還是在水中溺死;最後屍檢報告顯示,這隻幼小的黃金獵犬溺水窒息而亡。牠的屍體上周先被一名動物救援人員發現,除了卡在籠子中,旁邊還放置水晶花瓶增加重量。

ATTENTION EVERYONE!! SHE HAS BEEN ARRESTED!!!! She CONFESSED! I just spoke to the detective charge of the case and...