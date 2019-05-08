足球賽前3名獎品是高級棺材！　冠軍隊伍「抬棺繞場」超違和

實習記者黃可昀／綜合報導

秘魯胡利亞卡市（Juliaca）每年都會舉辦五人制的足球賽，今年同樣吸引各方好手前來參加，不過，前三名的獎品竟然是「棺材」，尤其是第一名可以獲得價值1300美元（約台幣4萬元）的高級棺材，優勝隊伍扛著「戰利品」在球場上奔跑的樣子，實在是太過違和。

▲球員全是由殯儀館員工組成。（圖／翻攝自Twitter／@depesoyuc）



據Odditycentral報導，其實這場比賽每年都是由當地殯儀館聯合舉辦，會有12支來自不同殯儀館的球隊參賽，由於球員們都是員工，取的隊名當然也十分接地氣，像是「最後的告別」、「永恆之夢」、「安息與和平」、「天堂之路」等等，而且獎品更是實用度滿分，前三名都能獲得一副棺材，其中第一名的還是高級版。

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▲主辦單位承諾，明年會準備更昂貴的棺材當獎品。（圖／翻攝自Twitter／@depesoyuc）



球員們比賽過程中都非常賣力，對於自己的獲勝和獎品也相當自豪，冠軍隊伍還抬著棺材高唱勝利之歌。主辦單位表示，「這是史上第一個足球賽的獎品是棺材」，明年會繼續提供更高級的棺材，來激勵球員們全力奮鬥。

優勝隊伍並沒有透露他們會如何處理棺材，有外國媒體猜測，員工很有可能會把棺材轉賣，再整個球隊平分獎金。