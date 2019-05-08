看不慣網美炫富！正妹臉趴地拍「裝死照」：別活在比美的照片中

▲蘿絲和一般遊客的拍照姿勢完全不同。（圖／翻攝自STEFDIES網站，下同）



國際中心／綜合報導

美國藝術家蘿絲（Stephanie Leigh Rose）看不慣現今的「自拍文化」，過於沉醉在修圖、讚數的虛擬世界，時常PO出滿桌的美食或打卡景點來包裝自己，於是她自創出一系列「裝死照」，每到一個景點都臉貼地的趴在地上拍照，看似搞怪的行為，其實是想提醒大眾別活在比美照片的世界中。

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▲每張照片她都是臉貼著地面。



蘿絲建立了名叫STEFDIES的網站，裡面有她到世界各地留下的合影，包括在日本街頭的藝妓前、巴黎艾菲爾鐵塔前、舊金山的公共廁所，甚至是動物園的可愛動物區等等，唯一不變的是她的拍照姿勢都以「大字型」趴在地上，而且披頭散髮的樣子看起來就像是昏倒了，所以網友都稱這是「裝死照」。

她曾向《太陽報》透露，每次她拍裝死照的時候都是直接把臉貼著地面，沒有用任何東西防護，讓她想到有一次在公共廁所拍照時，「嘴巴直接跟地面上的尿液接觸」，雖然聽起來很嚇人，但她覺得這也是體驗生活的其中一種方式。

▲她希望藉此提醒大眾別活在網路世界裡的「美」。



蘿絲認為，現代人太注重自拍、網紅文化，反而忘記自己拍照的初衷，甚至失去了現實生活中的樂趣，她其實是想用趴地合照的方式來諷刺自拍文化，促進網友們反思當今自拍炫耀的風氣，她也認為自己的每張照片都是信手捻來，沒有過多的修飾或誇大，只有她生活最真實自然的一面。

▼蘿絲正面長這樣。（圖／翻攝自IG／stefleighrose）

