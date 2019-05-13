巴西女子罹患多年怪病　眼淚接觸空氣秒變白色晶體

▲巴西有位女子罹患怪病，只要眼淚一接觸空氣就會變成白色晶體。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

巴西有位幼教老師自15歲開始罹患怪病，只要眼淚一接觸空氣就會變成堅硬的白色晶體，導致她的眼球疼痛不已。這二十多年來，她經常進出醫院、換不同醫生尋求幫助，然而沒有一個能查出病因。但在後來，她終於找到一位能治療這詭異症狀的醫生，「眼淚成晶」的現象逐漸減緩。

根據《每日鏡報》報導，彭斯（Laura Ponce）15歲那年首次發生這種怪病，當時她只是覺得有異物跑進眼睛，沒想到在不斷眨眼後竟有一塊白色晶體掉出眼睛，瞬間令她和母親瑪麗莎（Marissa）感到十分震驚。隨後，彭斯的病況愈來愈嚴重，最嚴重的時候甚至一天所產出的結晶體多達幾十塊，也因此害她常常連續好幾個星期無法正常工作。

彭斯（Laura Ponce）表示，當她的眼睛裡出現白色晶體時，她感到非常的痛苦，因為眼淚乾掉會變得非常堅硬，進而傷害到眼睛周圍。這二十多年來，她也經常跑各大醫院、換不同醫生尋求解決辦法，然而所有醫生都查不出發生的病因。

後來，彭斯終於找到一位擁有超過25年經驗的眼科醫師貢薩爾維斯（Raul Goncalves），他認為彭斯眼睛產生出的結晶體是化學物質造成的，因為眼淚本身含有過多的角蛋白才會遇到空氣變成白色晶體。此外，貢薩爾維斯為了幫忙彭斯解決這困擾的怪病，開立內含「硝酸銀」的眼藥水給她使用，逐漸彭斯眼睛感染的情況減少，工作請假的次數也大幅降低。