俄航著火濃煙直竄…副機師出逃「爬回機內救機長」　最新51秒畫面曝光

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯航空（Aeroflot）一架客機5日緊急迫降起火，奪去41條寶貴性命。如今，最新畫面曝光，可見副駕駛爬出飛機後，靠著一條繩子安全逃離機艙回到地面後，接著再從逃生滑梯衝回飛機，營救機長。據傳他後來還救了一名乘客以及部分重要飛行文件。

《每日郵報》報導，這架班機遭遇雷擊導致通訊系統中斷，最終飛返莫斯科謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo Airport），但機師考量在莫斯科上空放油可能造成危險，最終決定先盤旋繞行兩次，歷時約30分鐘後才緊急迫降，但在飛機停下來之前，引擎、機尾觸地起火。

畫面顯示，現年36歲的副駕駛庫茲涅佐夫（Maxm Kuznetsov）在飛機停下之後，從正在猛烈燃燒的飛機逃出，靠著繩子以及多名人員的幫忙順利回到地面後，從逃生滑梯衝回機上。

根據當地媒體Moskovsky Komsomolets及REN TV報導，庫茲涅佐夫最終抵達駕駛艙，救出一名乘客以及部分重要飛行文件，而42歲機長葉夫多基莫夫（Denis Evdokimov）的父親也提到，庫茲涅佐夫把機長給救了出來，但具體細節並未獲得證實。葉夫多基莫夫事後表示，他在事發當下按照正確程序進行迫降。

▲ 機長葉夫多基莫夫透露，副駕駛當時先行離開駕駛艙，接著他才離開現場。（圖／達志影像／美聯社）

這場事故總共造成41人死亡。根據倖存空服員卡薩特妮卡（Tatiana Kasatnika）的說法，班機起飛進入雲層後，就遇上天候不佳的情況，接著突然聽到砰的一聲，還有一道強光。

消息人士透露，該架客機第一次的緊急迫降沒有成功，第二次則是起落架撞擊地面，接著機頭撞地，機身這才起火。目前俄羅斯當局仍在釐清事故發生原因。

►►影／俄航客機爆火「只有黃金55秒逃生」 乘客狂搶行李…葬送者更多！

►►俄航客機全面燃燒！空服員踹開艙門 抓住乘客衣領「丟下機」救命