執飛前晚…日航機師混喝啤酒、紅酒　上機前被測出「以為我體質沒問題」

▲日本航空一名機師執飛前喝酒，酒測值超過0.11毫克。（圖／日本航空提供）

記者林瑩真／編譯

日本航空（簡稱日航，JAL）一架班機在4月29日準備從中國大陸上海飛往日本成田機場，不料，執飛該班機的50歲機長卻在飛行前被測出酒精，一問之下，才知道機長前一天晚上與副機長喝了罐裝啤酒及紅酒。

綜合日媒報導，該班機預計在下午2時起飛，沒想到機長在中午的呼氣測試中，被發現酒精含量達0.11毫克。機長這才坦承，前一天晚上在住宿地與同機執飛的副機長一起喝了酒，包括罐裝啤酒及紅酒，「我以為自己的體質沒問題」。

雖然機長及副機長皆表示，他們喝到29日凌晨就停止，沒有違反公司「飛行前12小時禁止飲酒」的規定，但機長疑似喝了太多酒，因此被測出仍有酒精。對此，日航表示會詳細調查並嚴肅處理，接著緊急更換機長，並未延遲班機。

不過，這不是日航第一次出現酒駕機長！2018年10月，42歲的副機長實川克敏（実川克敏）準備從倫敦的希斯洛機場（Heathrow Airport）飛往日本東京羽田機場，但起飛前的酒精測試卻發現他血液內酒精含量超過整整9倍，立刻被英國警察逮捕。

實川克敏事後坦承，自己在飛行前晚喝了1罐啤酒及2瓶紅酒，身上濃濃的酒味還被機場擺渡車司機聞到。另外，同年11月，隸屬日航的日本空中通勤（JAC）也發生飛行員喝酒誤事的狀況，一查之下，許多飛行員血液內酒精含量都超標。

根據日航規定，飛行員血液內酒精含量不可超過每公升0.1毫克，且不可在飛行前12小時內飲酒。然而日航仍多次爆出酒駕事件，每每承諾「會立刻採取行動並防止再犯」、「安全是日航的首要任務」等，如今更讓乘客難以相信。