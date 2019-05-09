黃金週10連休「史上最大五月病」　日本學生瘋逃課、輕生數達最高

▲日本黃金週結束引發五月病，學生不想上課。（示意圖／Pakutaso）

記者林瑩真／編譯

時逢新舊天皇交替，日本迎來史上最長的黃金週假期，從4月27日到5月6日一共10天假期，然而黃金週似乎讓日本人不太高興，不僅對假期長度有所抱怨，輕生人數更是直線往上飆漲，成為日本慣性的社會問題。

根據日媒調查，民眾對於此次10連休的黃金週並不全是正面想法，上班族認為「假放太久了」、「日本人不習慣長假」、「放假不如工作」等；家庭主婦則認為家務增加，還要計畫出遊，並沒有更放鬆，對假期反而有諸多抱怨。

事實上，4月是日本開始新學期或是職場年度的季節，而4月底、5月初的黃金週，讓許多人可以暫時逃離對環境適應不良的壓力及憂鬱，可是一旦收假，就會出現嚴重的收假症候群，更不願意面對上班、上課，甚至出現曠職缺課的現象，這種疲勞憂鬱的精神症狀在日本被俗稱為「五月病」。

此次黃金週是史上最長的10連休，早在放假之前，網路上就有「史上最大五月病來襲」的警告。內閣府資料顯示，每每在黃金週或寒暑假後，是學校學生缺席的最高峰，上班族也有4成表態不願上班，特別是3月跟5月，輕生者的比例達到最高。

日本文部科學省指出，為了避免學生缺課及輕生，在黃金週之前就發通知要各學校注意學生情況；大阪市更針對高中、國中及小學生被霸凌的情況，從4日至10日設立LINE的對話窗口，開放讓學生傾訴煩惱，避免悲劇。

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