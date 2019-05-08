大阪車站前少女輕生　人群拿手機蜂擁而至「鎂光燈狂閃」：想拍到跳樓瞬間

記者林瑩真／編譯

日本不久前正值黃金週假期，但卻有一名女子跳樓輕生。一名約10幾歲的少女日前從大阪車站的大樓樓頂跳樓輕生。但最可怕的是，附近的民眾爭相湧入現場，就想拍到少女跳樓的那一刻畫面。

3日中午，一名少女站在大阪車站的大樓樓頂，狀似要跳樓輕生，這時已經有大批民眾圍在大樓底下，紛紛拿起手機拍攝，更加吸引湊熱鬧的民眾蜂擁而至，但這些民眾沒有打算幫助少女，趕到現場的理由只有一個，「想拍到她跳樓的那一個瞬間」。

▲少女在大阪車站大樓樓頂走來走去，引起民眾在樓下拍照。（圖／翻攝自推特）

這時，警消也趕到現場，試圖說服少女不要輕生，但少女沒有聽勸，最後仍躍下大樓。一名網友拍下警消沒能說服少女的模樣，在推特發文：「少女跳樓後，沒能說服她的警察垂下肩膀，呆著望下大樓底下，我只能祈禱他不要覺得是自己的錯，不要太逼迫自己。」

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▲少女在大阪車站跳樓。（圖／翻攝自推特）

沒想到，事後推特上充斥的少女跳樓的畫面，就是當時樓底下的民眾所拍攝。此事在網路上遭到撻伐，許多網友批評「真是恐怖的時代」、「這是什麼世界，到底怎麼了，什麼都感覺不到嗎」、「沒辦法幫助她就算了，竟然還拍畫面，太過分了」、「希望這些人可以遭到因果懲罰」、「把這種事當作日常茶餘飯後的話題，真是恐怖的怪物」。

網路論壇紛紛收集這些推特轉發，但此事卻鮮少有日本媒體報導。據悉，一名媒體人表示，「說了因為連休結束，自殺者增加，可能是避免增加想自殺的人，因此不打算報導」；而該名輕生女子的身分最後也沒有被警方公開。

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