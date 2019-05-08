放棄銀行業300萬高薪　她60歲上課轉職當助產士：最棒的工作！

▲斯萊特貫徹「活到老學到老」的理念。（圖／翻攝自臉書／Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust）



國際中心／綜合報導

英國61歲女子斯萊特（Claire Slater）用自身經驗證明「人生永遠不嫌晚」，她曾在銀行產業任職，年薪一度高達8萬英鎊（約台幣320萬元），但值到可以退休的年紀時，她卻決定要當負責接生的助產士，至今迎接超過50個寶寶的誕生，她形容這是最棒的工作。

《每日郵報》報導，斯萊特從小其實就想擔任助產士，不過，她的父母則鼓勵她當老師，於是在取得學位後，她先任職一所小學的教師。她1977年與老公結婚，中間短暫離開職場去撫養孩子，直到1996年時她被其他人找上，開始進入銀行產業。

斯萊特接著加入位於金融地帶的巴克萊財富公司（Barclays Wealth），隨後又來到駿懋銀行集團（Lloyds）工作，之後則到標準人壽安本企業（Standard Life）擔任區域主任。

斯萊特的年薪曾達到8萬英鎊，但直到她55歲時，她突然覺得自己必須改變，老公也全力支持她。她2013年參與伍斯特大學的助產課程，環顧教室裡都是比較年輕的學生，「有人甚至問我，為什麼要在退休時考慮轉職。」

去年9月畢業的斯萊特已超過60歲，她終於如願來到伍斯特郡皇家醫院工作，開始上班那天正好是老公退休的日子；儘管她每次得上班13小時，年薪也降到2.2萬英鎊（約台幣90萬元），有時回家還要讀書，但她卻表示每分每秒都是快樂的。

斯萊特還記得她第一次接生時，內心非常感動，「我不只是短期參與，只要我還有能力的話，我想一直在這裡工作，我很喜歡！」