挪威衛生部長：只要人們想　應讓大家盡情吸菸、喝酒跟吃紅肉

▲利斯陶格。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

挪威新任衛生部長利斯陶格（Sylvi Listhaug）6日接受採訪時表示，「人們應該被允許吸菸、喝酒與盡可能多吃紅肉。」她還補充，很多吸菸者覺得自己像「賤民」，所以必須躲躲藏藏，「我認為這是愚蠢的，雖然抽菸不好，因為它有害，可是成年人必須自己決定想做什麼。」

BBC報導，利斯陶格主張反移民，她3日被指派為新任衛生部長；批評者認為，她對於公共衛生層面的理解並不多。利斯陶格6日接受挪威廣播公司（NRK）採訪則表示，「我的公共衛生論點非常簡單，我不打算成為道德警察，也不會告訴人們如何生活，但我有意幫助人們獲得基礎的訊息，藉此做出選擇。」

利斯陶格直言，只要民眾想要，就應該被允許吸菸、喝酒與吃紅肉；政府當然願意提供訊息，但人們自己清楚什麼是健康的，哪些行為又是不健康的。她補充，政府唯一要做的就是提供資訊，讓人們做出明智選擇，「這也是為什麼現在應該制定抽菸的政策，將有助於避免年輕人開始吸菸並讓成年人戒掉。」

來自右派「進步黨」（Progress Party）的利斯陶格自稱她現在很少抽菸，主要都是在社交場合應酬用。對於新任衛生部長的言論，挪威癌症協會秘書長雷爾（Anne Lise Ryel）則抨擊，利斯陶格的措辭可能對公眾的健康有害，「很多人會遵照她所講的，也就是說，公共衛生往後倒退了好幾十年。」

利斯陶格並不是首次引發爭議，她曾任職司法部長，去年她在臉書發文，指責工黨與基督教民主黨把「恐怖分子」的權利置放在國家安全前；事後她宣布請辭。回到2016年，她穿著救生衣跳進海裡，想體驗成為難民的感覺，受到國民強烈撻伐。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！