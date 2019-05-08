蓬佩奧嗆中國「想把北極海變新南海」　美將加強軍事演習

▲蓬佩奧出席北極理事會部長級會議。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6日在芬蘭出席北極理事會（Arctic Council）部長級會議，他表示，必須保護北極地區免於受到違法行為的影響，「我們難道希望北極海變成新中國南海，充滿了軍事化與領土所有權的競爭？」這次他的演說主要是針對俄羅斯與中國，他又特別強調了中國的行為。

北極理事會由美國、俄羅斯、芬蘭、加拿大、丹麥、冰島、挪威與瑞典所組成；中國自2013年以來則具有觀察員的地位。蓬佩奧出席時則透過演說表示，北京聲稱自己靠近北極地區，但中國與北極圈最短的距離也要900英里，「只有北極國家與非北極的國家，沒有第三類存在，中國沒有任何其他的權利。」

事實上，北極地區長期以來一直承受著俄羅斯與美國間的紛爭，隨著氣候變遷帶來的影響，發生軍事衝突的機率可能會更高。美國歐洲司令部一位不願透露姓名的國防官員則告訴《星條旗報》，中國在格陵蘭購買廢棄的礦井，旨在利用經濟上的力量進入北極地區發展，「為何中國要買下30年都沒有生產力的礦井？」

蓬佩奧警告，北京努力想在北極地區建設基礎設施，並與俄羅斯在新的航線上合作，將會使此區陷入危機，「中國在其他地方的侵略行為，顯示出它會如何對待北極。」

蓬佩奧表示，在安全方面，美國將展開行動，有部分是為了回應俄羅斯試圖破壞穩定情勢的行為，「我們有軍事演習，加強我們部隊的存在，重建我們的破冰艦隊，擴展海岸守衛的資金，並替北極事務成立一個新的高級軍事職位。」