影／俄航迫降「全面火燒」41死！系統失靈折返…最新調查曝：機師有失誤

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俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）一架蘇愷（Sukhoi）超級噴射100型飛機（SSJ 100）5日發生迫降時起火意外，導致機上78人中有41人死亡。機場與檢調單位正在調查原因，認定機師失誤所致，而該客機也因通訊失靈及自動駕駛失效而返航。

▲俄羅斯航空降落起火。（圖／達志影像／美聯社，下同）

俄羅斯航空公司這架從莫斯科飛往莫曼斯克（Murmansk）的噴射100型飛機起飛沒多久，飛行人員就發出緊急訊號向莫斯科機場請求返航，沒想到飛機在迫降滑行時，尾端就因彈跳不穩而發生了大火，最後造成飛機上78人中，僅37人成功逃生，41人不幸身亡。

根據機場提供返航的細節，飛行人員在起飛後就以無線電通信失靈要求返航，沒多久又稱自動導航系統失靈，必須緊急降落。機場證實飛機在著陸後起火，但在此之前，有媒體報導稱飛機在空中起火後而趕緊折返。

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俄羅斯聯邦偵查委員會確認「黑匣子」、飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器，著手分析釀成這一事件的各種因素，其中包括飛行員、調度員和技術檢驗員資質不足，客機故障以及天氣狀況惡劣等，尚未給出墜機正式原因。航空專家稱，事故最有可能是飛行員操作失誤而引起。

俄羅斯總理梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）要求發放賠償金給飛機事故的死傷者與其家屬。事故的死者、傷者和未受傷者將分別獲得500萬盧布（約新台幣237萬元）、200萬盧布（約新台幣95萬元）、100萬盧布（新台幣47萬元）的賠償金。