她翻出舊報問卷「為何當不婚老處女」　19世紀阿嬤「24K金句」超殺

▲網友翻出維多利亞時期的舊報，其中刊載的19世紀倫敦女性前衛意識讓網友大呼「好潮」。示意圖。（圖／PEXELS）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國網友近來翻出維多利亞時期的一份舊報，內文訪問不婚女性們，為何選擇「不結婚當老處女」的回答，結果3位受訪者都說出了超殺金句，讓網友狂讚是「24K金語錄」，堪稱19世紀時的新時代獨立女性。該則貼文目前已累計1.2萬次分享，3.4萬多人按讚。

一名網友@ _sashawilson 1日在推特PO出3張19世紀時的舊報照，附文報紙詢問了當時某些選擇不婚的女性，為什麼不考慮走入婚姻，而受訪的3位倫敦女性的回答也讓網友大開眼界，驚呼「原來那時的女生就這麼潮」。

內文中刊載，住在富勒姆區的瓦茲小姐表示，「因為我有其他工時更短、內容更合理、薪資更好的工作可以選」。住在伍德格林區的蘿拉說，「婚姻就像是在發電的電池，要是碰到，不管被電到多痛苦都拔不走手，或者像搭雪橇，不管路途多顛簸，女人還是要坐在屁股痛的後座」。而住在帕丁頓區的史派蘿則表示，「我不想再養更多寵物了，男人這種生物比不上狗溫馴，也沒貓的深情，連搞笑也輸猴子。」

網友們看罷都笑噴，大讚原來19世紀的倫敦女性比想像中還前衛，紛紛留言，「女英雄啊」、「我也想變成這樣做自己的人」、「超驚訝的」、「唯一推3號小姐哈哈哈」、「比喻精準」、「根本純金語錄」。目前該貼文被病毒式瘋傳，已有1.2萬人轉發，3.4萬人按讚。

由於紀載方式的差異，一度讓網友誤以史派蘿小姐年僅9歲，但實際上數字「9」只是當時的門牌號碼。

留言處也有人神出這些資料的原始貼文，是由另名網友@DigiVictorian所PO出，他是名專職研究英國維多利亞時期的歷史學家，同時也身兼作者、策展人等多種職業。據@DigiVictorian所言，資料來自1889年時Tit-Bits雜誌的有獎徵答，內文刊載了女性們的最佳答案。