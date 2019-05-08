美眾議院全數通過「台灣保證法」　支持對台常態軍售、加入國際組織

▲美眾院通過「台灣保證法」，支持台灣參與國際組織，如世界衛生大會（WHA）等。（圖／記者呂佳賢攝）

國際中心／綜合報導



美國聯邦眾議院於當地時間7日傍晚通過《2019年台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）以及「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案。兩案內容包含要求美國對台軍售常態化、重啟美台貿易協定會談、支持台灣加入國際組織等等。

眾議院今天對兩案進行投票，《台灣保證法》無異議通過，「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」則以414票贊成，0票反對、17票棄權治通過該案，但目前不確定何時會在參議院內表決。

中央社報導，法案中的國會意見指出，台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分，因此對台軍售應該要成為常態，尤其要協助台灣發展及整合不對稱戰力；另外，美國貿易代表署（USTR）應在今年重啟「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，目標為簽訂自由貿易協定（FTA）。

國會意見也指出，美國政策為支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，同時也支持台灣以會員身分參與「聯合國糧農組織」（FAO）、「聯合國教科文組織」（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

而「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案草案則提到，在台灣關係法和6項保證為基礎的狀況下，應依照「台灣旅行法」，鼓勵雙方所有層級官員互訪會晤。草案也重申，美國總統應依據「亞洲再保證倡議法」等法，並依照台灣安全所需，常態性對台移轉防衛裝備。

路透社報導提到，這兩項提案都反映了美國對於北京政府干涉台灣的擔憂，雖然美國和台灣無正式的外交關係，但是有多法案連結，使華府可以幫助台灣防衛，同時美方也是台灣主要的武器來源。而眾議院外交事務委員會也在本周安排了5場有關美中關係的聽證會。