Google開發者大會「7大亮點」曝光！AR搜尋360度瀏覽　語音助理免滑手機

▲Google I/O開發者大會於台灣時間8日凌晨1點舉行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

國際中心／綜合報導

Google公司於7日（台灣時間8日凌晨1點）舉行2019年I/O開發者大會，主題聚焦在多項AI人工智慧科技，另外也包括支援5G的Android Q系統、Pixel 3a旗艦手機。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）一開場就直接表明「Google要為所有人打造更有幫助的服務」，讓科技結合生活，提供更有效率的環境。

皮查伊開場時，先大篇幅介紹Google做為一家創新公司的使命，直接表明「Google要為所有人打造更有幫助的服務」，幫助民眾在工作和家庭生活上能有效處理資訊，同時照顧弱勢族群的用戶，也增添Google產品的隱私性。

1. Google搜尋更有用，視覺化AR、語音

Google搜尋提供更完整的資訊和素材，強化Podcast語音辨識，直接用AI人工智慧朗讀文章，也可用Google Home播放相關內容。搜尋系統方面，將透過Google Lens（智慧鏡頭）加入3D畫面，結合AR技術，就像把物體投影在現實世界做為實境，以360度瀏覽，讓搜尋結果能與用戶互動。

例如，查詢人體肌肉的構造時，可以在搜尋後出現3D模型，利用AR仔細了解其構造；購物時可以直接投射想買的衣服、褲子、鞋子，以360度瀏覽商品的外貌；若用相機拍攝餐廳菜單，系統也會直接提供餐廳最熱門的餐點，並附上Google地圖的評價和照片，而若拍攝帳單也會直接進入計算模式。

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▲Google Pixel 3a。（圖／達志影像／美聯社）

2. Google語音助理Duplex

Google去年I/O推出的AI語音助理功能Duplex，能幫助用戶致電預約，如今將推出第二代，對話理解能力更為精準之外，也可開啟App或傳送郵件，更擴展至請語音助理幫忙叫車，其中包括定位、選車型、付款方式都能完整解決，這些功能將在Pixel 4手機中出現。

另外在聲控Hey Google後，後續完全不用任何指令，過程中就猶如正常的對話，用戶可以全程請語音助理找尋照片、透過Email分享，並以聲控撰寫內文和寄出，完全不用滑手機。

3. Android手機隱私

隱私是Google此次重視的議題之一，皮查伊表示，Google帳戶自2004年起加入如無痕模式、帳號控制、我的活動等隱私功能，上星期發表的「自動清除搜尋紀錄」（Auto delete）在今日正式推出，只要一個按鍵就能把所有數據刪除，也在Google地圖、YouTube添加無痕模式，用戶不會留下任何紀錄。

4. AI智慧幫助身障人士

Google推出Live Transcribe即時轉錄、Live Caption等功能替身障人士「無障礙」（accessibility），例如，直播影片可以即時轉錄70種不同的語言，透過AI同步字幕，影片內每一句話都能瞬間產生字幕；也可以偵測影片和音檔中的話語直接轉換為文字，幫助聽覺障礙人士理解影片內容。

另外，也推出Live Relay功能，讓言語障礙人士可以用鍵盤輸入打字，請Google語音助理幫助說話，互動就猶如一般人接聽電話一樣，也能協助忙碌的用戶完善利用。

Google同時公開Project Euphonia計畫，幫助肌萎縮側索硬化症（ALS）患者透過機器學習，讀取臉部的肌肉，即便人類耳朵聽不懂、也可訓練Google AI辨識，幫助身障人士說話。

▲Nest Hub Max增加手勢辨識功能。（圖／達志影像／美聯社）

5. Android Q作業系統

最新的Android Q系統提供5G服務，也支援摺疊手機，應用更多的機器學習服務如遊戲、App的變化，包括結合Live Caption的智慧回覆如Smart Reply功能，也可以幫助用戶設定行事曆或提醒功能，也確定有黑暗螢幕模式（dark mode）以及安全性更新，最有感的就是當朋友的訊息內提供地點訊息時，智慧回覆將有Google地圖的選項。

另外去年推出的降低手機成癮Wind Down模式有27%用戶使用，今年更推出類似免打擾的Focus Mode專注模式，像是看YouTube時不會被打擾等。

6. Pixel 3a、Pixel 3a XL新手機

Google推出兩款全新Pixel手機3a及3a XL，主要差異在螢幕大小。外觀上看起來與先前的Pixel 3差異不大，並沒有「瀏海」設計，機身後方有指紋辨識，電源鍵則有不同顏色的搭配，在美國黑色、白色與被外界戲稱「薩諾斯色」的渲染紫。

強大的相機功能是此次新機的最大亮點，與旗艦Pixel 3一樣，自拍鏡頭為800萬畫素、F2.0光圈，前鏡頭則為1220萬畫素、F1.8光圈。另外還有強大的夜拍功能，發表會現場也直接拿出iPhone X，比較在低光源下的拍照能力。本次3a及3a XL還支援強大的相機AI技術，能夠針對不同場景進行辨識，再靠人工智慧的輔助，幫使用者拍出好看的照片。

軟體方面，除了保障三年版本更新，Call Screening、AR 標示地圖功能都保留，電池號稱續航力最多達30小時，搭載18W快充、15分鐘可用7小時；預計將搭載高通S670處理器，儲存空間有4GB RAM、64GB，兩款手機的電量分別為3000mAh和3700mAh，還有3.5mm耳機孔。

Pixel 3a及3a XL已於台灣Google官網上架，3a款售價為1萬4500元；3a XL則為1萬7100元。顏色選擇方面，目前台灣僅能購買黑色和白色，渲染紫目前未開放台灣消費者購買。

7. Google Nest Hub Max

Google今年推出的語音助理新品為「Google Nest Hub Max」，加入Nest品牌，螢幕也調整為10吋，用戶操作起來更加便利。特點在於，前鏡頭透過支援臉部辨識，能一次記錄6位使用者；當特定用戶使用或經過時，只會顯示與其相關的訊息，改善隱私的問題。

Nest Hub Max預計會在今年夏天推出，先在美國、澳洲和英國上市，有黑白兩色可選，售價為229美元（約新台幣7140元），台灣目前並未列在首波開賣名單內。

▲Google新品「Nest Hub Max」。（圖／翻攝自YouTube／Google Nest）