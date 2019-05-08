窗外看雨勢！下秒驚見「火紅巨蜈蚣」…雷電連續轟炸嚇壞：太瘋狂啦

▲美國佛羅里達州一名民眾拍攝到「正極閃電」（positive lighting）轟炸畫面。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州最近午後爆發大雷雨，一名民眾正用手機拍攝窗外的雨勢時，屋外突然發生雷電劈在車輛附近，聲響巨大如鞭炮，數道火光連續「轟炸」眼前，嚇得她趕緊把炸裂的畫面拍攝下來。根據美國國家氣象局（National Weather Service）邁阿密辦公室指出，這些連續的雷電就是罕見的「正極閃電」（positive lighting）。

住在佛羅里達州博因頓海灘市（Boynton Beach）的海特（Erica Hite）用手機拍攝窗外，想要秀給家人看天氣到底有多糟糕時，突然出現了「不尋常的雷電」，轟炸到她住處附近的停車場。透過影片可以看到，整條橘紅色的雷電劈在車輛附近，讓她嚇得直呼：「這太瘋狂啦！很可怕，整個雷電很響亮。」

「剛好看到雷電畫面，我可能不會再看到這樣的場景。」海特說，這道雷電沒有造成任何傷亡，但炸毀了一個垃圾箱。整條雷電就像是一條粗大的蜈蚣。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）說法，這是罕見的「正極閃電」，發生原因是雲團上部的正電荷大量向下移動，機率低於5%，能量卻比一般雷電還要強10倍。

佛羅里達州從上星期五開始便進入雨季，伴隨著閃電、龍捲風、洪水等威脅當地居民的生命。星期日下午4時至7時間，西棕櫚灘的天空中還出現300次閃電，導致鄉村音樂節活動取消。美國國家氣象局邁阿密辦公室去年決定，5月15日至10月15日期間是佛羅里達州的標準雨季。