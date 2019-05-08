丹佛傳校園槍擊1死8人受傷！2學生持槍闖入「掃射好幾分鐘」

▲美國丹佛校園傳槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國科羅拉多州丹佛近郊的高原牧場STEM學院（STEM School Highlands Ranch）傳出槍擊案，事件發生在當地時間7日下午2點左右，已造成1人死亡，8名學生受傷，2人傷勢嚴重，警方已經逮捕兩名嫌犯，其中一位是18歲的男性，另一位則是青少年，都是該校的學生。

道格拉斯郡（Douglas County）警長史博洛克（Tony Spurlock）提到，當時兩名嫌犯走進校園，從兩個不同的地點分別攻擊學生，在幾分鐘之內開了好很多槍，校方立即通報，警力在2分鐘後抵達校園，當時仍可以聽到槍聲，並立即將一名嫌犯制伏，後來也逮捕第二名嫌犯，暫時認定沒有其他共犯，

而兩名嫌犯竟都是該校的學生，其中一人已滿18歲，當地媒體報導，經過背景檢查後，該學生只有粗心駕駛和駕駛車輛不安全的犯罪紀錄。

警方提到，目前已有一名學生死亡，8人受傷，有些學生傷勢嚴重，情況危急，最年輕的受害者只有15歲，不過當地醫院表示，受傷學生情況穩定，暫時不會公開受害者的資訊。

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▲警方立即進駐校園。（圖／達志影像／美聯社）

當地媒體「the Denver channel」報導，受傷學生的父親蒙托亞（Fernando Montoya）表示，他的17歲兒子身中三槍，幸好沒有生命危險，預計明天就可以出院，「他還可以走路，感謝上帝，我們真的太幸運了」。蒙托亞的兒子表示，當時他們在教室裡，槍手從裝及他的箱子裡拿出槍，闖入教室開槍，但他認為自己不是被鎖定的目標，應是無差別攻擊，「真的很難相信這種事情會在教室裡發生，有人就這樣若無其事地開槍」。

高原牧場STEM學院並無警力駐守，只有私人保全，但執法人員在槍響後立即就通報警方，校園也立即封鎖。史博洛克提到，執法人員快速回應，可能就是拯救學生性命的關鍵。

這所學校內約有1800名學生，屬於完全中學體制，從幼稚園到高中都有，槍擊發生後，許多焦急的家長守在校門口，等著接孩子回家。社群媒體上的照片可以看到，許多年紀很小的孩子抱著頭逃出教室。

▼許多家長趕忙來接小孩。（圖／達志影像／美聯社）