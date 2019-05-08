南蘇丹森林野火狂燒2天「毀4村莊」　強風助火勢釀54死、60重傷

▲南蘇丹發生森林大火。（圖／示意圖／Pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

非洲南蘇丹（South Sudan）於當地時間5日發生了森林大火，西加札爾河省（Western Bahr el Ghazal）有4座村莊受害，目前已經至少造成54人死亡，60人受重傷，還多許多牲畜也被燒死，但火勢還未獲得妥善控制。南蘇丹由於長期內戰，偏遠地區消防資源不足，導致大火難以撲滅。

南蘇丹總統府發言人艾特尼（Ateny Wek Ateny）在昨晚發布聲明表示，5日阿生森林大火之後，由於風勢強大，讓火災一發不可收拾，難以撲滅，已經燒燬了4座村莊。羅爾州（Lol state）副州長艾庫克（Mawein Akook）則在7日表示，已經有54人喪命，火災發生時，多數居民都還在睡覺，許多疑難者都是小孩、婦女或是老人，且死亡人數還在持續上升。

目前傷者都已經送醫治療，有14人受到一級灼傷，但由於事發地點偏僻，醫療資源相當不足。羅爾州資訊部長瓦爾（Mathok Wal）也表示，大火已經摧毀了138間民宅，大約1萬頭家畜不幸死亡，目前還在調查起火原因，但還沒有結果。



南蘇丹從2013年12月以來就飽受內戰之苦，人民必須面對政府與反叛組織的衝突，且因為動亂，國家難以為地方政府的消防員編預算，也是造成這次森林大火如此猛烈、難以撲滅的原因之一。這起內戰至少已造成30萬人死亡、210萬人無家可歸，還有超過150萬的難民逃到鄰國。