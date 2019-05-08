戀童師要求「特定姿勢照」：我想虐待妳4歲女兒　超邪淫對話曝光

▲亞歷山大（James Alexander）相當迷戀6到9歲的女童。（圖／翻攝自英國國家刑事局）

記者張靖榕／綜合外電報導

曾在泰國國際學校任教的英國音樂教師亞歷山大（James Alexander），在職期間利用通訊軟體要求多名菲律賓媽媽，傳送孩子們的照片給他，還曾對其中一名媽媽透露自己想要「虐待」對方的4歲女兒。英國法院判處亞歷山大5年有期徒刑且不得出境，並列入永久性犯罪者名單。

綜合外電報導，42歲的亞歷山大先前曾待過馬來西亞和菲律賓，並在當地與犯罪集團進行兒童性交易。他於2017年入境泰國，並在曼谷國際學校擔任音樂教師，平時就在許多學童的環繞下度過。

他在任職期間仍繼續匯款給菲律賓當地的犯罪集團，還與里根市（Illigan City）的數名媽媽聯絡，並利用通訊軟體要求她們提供這些6到9歲的孩子，擺出「特定姿勢」的照片讓他意淫；亞歷山大甚至向其中一名媽媽描述自己想要如何虐待對方的4歲女兒。

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▲亞歷山大在泰國任教時，利用菲律賓媽媽們貧窮的弱點控制對方。（圖／翻攝自英國國家刑事局）

英國政府趁亞歷山大從泰國搭飛機歸國時，在機場將其逮捕；英國國家刑事局（National Crime Agency , NCA）從亞歷山大的電子裝置紀錄查出，他在2017年8月到2018年6月間，至少匯了15次錢給犯罪集團。對話紀錄顯示，他還計畫親自飛到菲律賓去虐待這些小女孩，並與犯罪集團討論要在飯店和女童們見面，「你帶她們來之後會留下來嗎？你可以教她們怎麼做。」

調查官史都華（Hazel Stewart）指出，亞歷山大很明顯的就是要虐待和利用這些無助的窮人，並從中滿足自己的病態慾望，「他還以為可以飛到菲律賓去親自虐待這些小女孩」。亞歷山大最後被英國利茲皇冠法院（Leeds Crown Court）判處5年有期徒刑且不得出境，並列入永久性犯罪者名單。