貿易戰連累美股！道瓊一度狂跌逾600點　中概股受波及重挫

▲中美貿易戰升溫，美股連兩日受挫。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

中美貿易談判出現巨大變化，美股再度受挫，道瓊工業指數一度狂跌648點，收盤時未能挽回頹勢，下跌473點或1.79%，收25,965點，為今年1月3日以來最大跌幅；標普指數跌48點或1.65%，收在2,884點；那斯達克指數下跌159點或1.96%；收在7,963點。

個股方面，以出口為主，受貿易戰影響大的公司，股價受挫，飛機製造商波音和重型機械製造商開拓重工（Caterpillar）股價分別跌了3.96%和2.26%。貿易戰還衝擊到了許多中概股，阿里巴巴狂跌3.62%；網易跌6.13%；京東急跌逾半成。

高度依賴中國製造的半導體公司輝達（Nvidia)股價下跌3.75%，蘋果也跟著跌了2.7%。



美國總統在5日突然於推特丟下震撼彈，表示將從10日開始，對2,000億美元的中國商品加徵關稅提高到25%，就如同貿易協商前承諾的那樣，更威脅接下來還要對價值3250易美元的商品，同樣加徵25%的關稅。

此消息一出，股市立即重挫，隨後美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，中方代表團將於周四抵華府，再次進行協商，但新的稅率會在10日凌晨生效。萊特海澤也提到，川普總統此舉是因為中國先「違背承諾」。