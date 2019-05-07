新加坡修法遏阻酒駕！嚴重慣犯可判15年徒刑並終身禁駕

▲新加坡將修法加重酒駕刑罰，最重可判15年徒刑並終身禁駕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

國際中心／綜合報導

新加坡國會於5月6日一讀加重酒駕刑罰的修正法案，未來酒駕者如導致他人死亡，不只面臨高額罰款，甚至將被處以最高15年的有期徒刑，並且終身禁止駕車，預計在7月進行二讀辯論。

根據星國媒體《聯合早報》報導，目前新加坡酒後或吸毒後駕車初犯者最長可判6個月徒刑，或罰款1000到5000新加坡元(約2.2萬到11.3萬台幣)；重犯者則須面臨最長1年徒刑，及罰款3000到1萬新加坡元（約6.8萬到22.7萬台幣），並禁止駕駛至少1年。

最新的加重酒駕刑罰的修正法案建議提高多種交通罪刑的刑法，遏止不負責任的駕駛行為，初犯將面對最長1年有期徒刑，或罰款2000到1萬新加坡元（約4.4萬到22.7萬台幣），另加禁駕至少2年。而重犯者則會面對最長2年徒刑，以及罰款5000到2萬新加坡元（約11.3萬到45.4萬台幣），另加禁駕至少5年，甚至對付嚴重慣犯者可終身禁駕。

此外，該法案還另外增設「危險駕駛」和「粗心駕駛」2個罪名，依傷亡程度分為4個等級，如果危險駕駛導致死亡，初犯者將面臨最少2年、最長8年徒刑，同時禁駕至少10年；而重犯者則會被處以至少4年、最長15年徒刑，並禁駕至少10年，如果被告事發當時受到酒精或毒品影響，還會在原有刑罰中再加重。

新加坡政府表示，在年初徵詢大眾意見時，有許多民眾都認為該修正是即時且必要的行動，強調更高的刑罰是為了懲戒那些不專心和不負責任的駕駛，為了避免危害大眾，警方會依據新法律採取必要的取締行為。